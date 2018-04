Tres parejas nominadas para ganar la inmunidad en ‘Fama a bailar’

Comienza la sexta semana de ‘Fama a bailar‘ con una de las galas más esperadas, las de las nominaciones para la inmunidad. Hemos podido ver ocho coreografías que no han estado mal, pero tampoco han sido las mejores. Parece que las fuerzas se han perdido en la última semana ya que todas las coreografías que han mostrado han estado por debajo del nivel habitual.

No obstante, y como cada domingo, el jurado ha escogido a los nominados para la inmunidad. En esta ocasión han sido tres parejas las que han sido nominadas para la inmunidad y no dos como suele ser habitual. Lucía, Wondy y Pablo han sido los elegidos y sus parejas, por tanto, se han visto arrastradas.

La primera pareja escogida ha sido la de Wondy, que arrastra a Adrián. El jurado no ha sabido escoger entre Pablo y Lucía, por lo que han decidido que los dos, con sus respectivas parejas, también sean los nominados a la inmunidad. Valero y Esther también optarán a la inmunidad.

Esta ha sido una buena noticia para Valero ya que, después de haber estado lesionado durante tanto tiempo, temía ser nominado para la expulsión. Pero no ha sido así. El bailarín ha vuelto con mucha fuerza y al jurado le ha encantado. ¿Conseguirá una nueva inmunidad? No sería la primera.

Esto quiere decir que en la gala del lunes tendremos a tres parejas luchando por la inmunidad y no a dos como suele ser habitual. Eso sí, esta no será la tónica del programa, sino un hecho aislado que no sabemos si volverá a suceder.

No podíamos irnos sin hablar de la coreografía grupal que han realizado los chicos de ‘Fama a bailar’, una coreografía espectacular que nada tiene que envidiar a las grandes compañías de danza. Los chicos lo han hecho muy bien y dos de ellos se han llevado un premio. Pablo y Lucía han sido los ganadores de la coreo grupal. Los dos chicos podrán bailar la semana que viene en una obra de teatro, La casa de Bernarda Alba, en Bilbao.

Parece que, poco a poco, los concursantes de ‘Fama a bailar’ están colaborando con diferentes compañías de baile, lo que les viene genial para su curriculum como bailarines.

La gala del lunes será muy emocionante, así que no te la pierdas en el canal #0 de Movistar + a las 21:00 horas. Sabremos la pareja inmune de la semana.