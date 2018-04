Masterchef 6: Todas las novedades de la sexta temporada

Estamos a punto de presenciar una nueva edición de ‘Masterchef 6‘, y es que después de la final de ‘Maestros de la Costura‘, que la tendremos en esta semana, tendremos que cambiar el taller por las cocinas del concurso más popular de la televisión. Y viene cargadas de muchas novedades, entre ellas que el público podrá probar los platos de ‘Masterchef 6‘.

El programa lleva ya varios meses grabándose, por lo que coincidió con el embarazo de la modelo Eva González, que lleva presentando el programa desde su primera edición. Es por eso por lo que solo estará presente en las seis primeras semanas. Eso sí, la presentadora ha asegurado que ha sido la edición más especial que ha podido grabar ya que, además de las novedades, llevaba dentro a su hijo, Cayetano.

Pero, ¿Quién sustituye a Eva en lo que queda de programa? Nadie. La productora ha decidido que no era necesario sustituir a la que ha sido la presentadora del programa durante tanto tiempo. Samantha hará las veces de presentadora y de juez. Combinará ambos papeles sin ningún tipo de inconveniente.

¿Qué concursantes veremos en ‘Masterchef 6’? Aunque aún no sabemos el perfil de todos los concursantes, sí que es cierto que ya se ha desvelado que una de las concursantes será una ex mujer de un piloto de F1, un bombero y una empleada del hogar. Como siempre, habrá una gran variedad de profesiones entre los concursantes del programa que intentará conseguir los 100.000 euros, un máster en el Basque Culinary Center y su propio libro de recetas.

Pero, ¿Cuáles son esas novedades que se estaban adelantando? Por el momento solo se ha dicho que se abrirá un restaurante ‘Masterchef’, que estará en la calle Velázquez 150, en Madrid. Allí de podrán probar los platos de todas las ediciones y, quizá, también podamos ver a algún ex concursante.

En las pruebas de exterior, los concursantes tendrán que cocinar sus platos en el acueducto de Segovia, el Cirque du Soleil y la Universidad de Salamanca, entre otros. Además, recibirán la visita de algunos famosos como, por ejemplo, Amaia y Alfred o Pablo Alboran, además de las típicas visitas de grandes cocineros como Martín Berasategui, Ángel León o Ramón Freixa.

También se pasarán por las cocinas ex concursantes del programa ‘Masterchef’ como Esther y Juan Antonio, de ‘Masterchef Junior’ o Bibiana Fernández y Edu Soto, de ‘Masterchef Celebrity’. ¿Te lo vas a perder? ¡Yo no lo haría!