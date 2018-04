Belén Esteban suelta bombazos sobre Toño en ‘Sálvame Deluxe’

El programa de ayer de ‘Sálvame Deluxe’ fue de todo menos tranquilo. Belén Esteban por fin podía contestar a todas las acusaciones que Toño había arremetido contra ella en estos últimos años. Además, también ha podido contar todo lo que ha sufrido en estos años al tener que guardar silencio. No ha sido nada fácil, pero lo ha conseguido. Ahora puede contar toda la verdad.

Belén ha contado que no le ha ganado un juicio a Toño, sino que le ha ganado tres. Además, asegura que ellos firmaron un contrato en el que ponía que Toño se llevaría el 20% de las ganancias de Belén, pero, finalmente, siempre se terminaba llevando el 24,7%. También asegura que, en algunas ocasiones, se ha llevado el 100% de los contratos.

La colaboradora del programa ha asumido su parte de culpa, ya que tenía tanta confianza en él que lo dejaba todo en sus manos. Pero llegó el día en el que lo descubrió todo y fue gracias a María José Verdú, la ex secretaria de Toño. María José le repite una y otra vez que revise sus cuentas. Y, por últimas, Belén decidió hacerlo. Es ahí cuando descubrió toda la verdad.

Pero la cosa no termina ahí, parece ser que Toño no es el único culpable de la situación. Lorena, su mujer, también ha tenido algo que ver, es más, Belén confiesa que Lorena declaró en el juicio que no conoce ni a sus representados, a pesar de que la empresa está a su nombre. Todos alucinaron con las confesiones de Belén.

Por último, Belén ha declarado que irá por lo penal contra Toño Sanchís y, además, demandará a una entidad bancaria. Quiere ir hasta el final y conseguir que a Toño le caigan 23 años de cárcel. Belén lo ha contado todo en ‘Sálvame Deluxe‘.

Pero la Esteban no es la única que ha visitado el plató de ‘Sálvame Deluxe‘ el sábado por la noche. Miriam Saavedra, la ex pareja de Carlos Lozano, también ha estado en el programa para enfrentarse al polideluxe. ¿Qué hemos descubierto? Pues que Miriam es multiorgásmica y que decía la verdad en su anterior entrevista.

El polígrafo confirmó que Miriam perdió un hijo de Carlos y que fue un aborto natural. La actriz quería ser madre y esta pérdida le produjo una profunda tristeza. Aún así, quería volver a intentarlo, pero eso es algo que no pasará ya que la relación ha terminado bastante mal y no hay ninguna posibilidad de reconciliación.