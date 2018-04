‘Tu canción’, de Alfred y Amaia de OT, lo más escuchado en Spotify entre los aspirantes a Eurovisión 2018

Ya sabemos que según las casas de apuestas, Alfred y Amaia de OT, nuestros representantes en el Festival de Eurovisión 2018 que tendrá lugar el próximo 12 de mayo en Lisboa están entre el 10º y 12º de los favoritos para hacerse con el triunfo final. Sin embargo, hay un dato aportado por Spotify que podría decir lo contrario, convirtiéndolos en los líderes de esta clasificación virtual, ya que su candidatura interpretando ‘Tu canción’ es la más escuchada en el célebre reproductor musical.

Según hemos podido comprobar, de todos los temas que aspiran a ganar el Festival de la Canción de Eurovisión 2018, la más escuchada es ‘Tu canción’ con casi 10 millones de reproducciones. Siguiendo esta lógica, y sabiendo que Spotify no emite únicamente en España, sino en toda Europa y el mundo, podría ser que nuestros chicos sean los favoritos reales del público del viejo continente.

De hecho, la cosa va más allá. Según las casas de apuestas, la gran favorita para hacerse con el triunfo final sería la israelí Netta Barzilai, con su tema ‘Toy’. Sin embargo, la artista no aparece siquiera entre las tres más reproducidas. Después de ‘Tu canción’, encontramos a los representantes italianos, Fabrizio y Ermal Meta, cuyo tema se llama ‘Non Mi Avete Fatto Niente’. En tercer lugar, la más escuchada es ‘Dance You Off’, del representante sueco Benjamin Ingrosso. Así pues, podría ser que las apuestas anden un poco confundidas con respecto a los gustos reales del público.

Sea como fuere, esto no dejan de ser especulaciones. Está claro que Alfred y Amaia de OT se han ganado el favor del público español, y con su gira europea, también están derrochando simpatía y talento por todo el continente. No obstante, este es un termómetro más para saber por dónde andan las posibilidades de cada candidatura, y está claro que nuestros triunfitos tienen aspiraciones serias de hacer un buen papel.

Es evidente que la gira europea está siendo muy productiva para nuestros representantes. Hoy están en Ámsterdam, y pronto actuarán también en Madrid. Así, se están dejando ver mucho, y esto está siendo fantástico, ya que comienzan a ser muy conocidos. De hecho, su amor está siendo de lo más demandado por los medios incluso de otros países.

No sabemos cómo acabará el Festival de Eurovisión, pero es seguro que Amaia y Alfred harán un papel excelente. Su profesionalidad, su desparpajo y su amor nos van a dejar en un buen lugar, no cabe duda.