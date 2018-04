Belén Esteban, por fin, lo contará todo en ‘Sálvame Deluxe’

Tras años de peleas y de idas y venidas, Belén Esteban ha decidido hablar esta noche en ‘Sálvame Deluxe’. La colaboradora ha ganado el jucio a Toño Sanchís, el que era su mano derecha, y es por eso por lo que ahora ha decidido hablar de una vez por todas y contestar a todas esas acusaciones e insultos que ha recibido por parte de Toño.

Belén Esteban ha estado callada durante mucho tiempo, y no porque no le guste hablar precisamente, sino porque no quería que sus declaraciones interfirieran en el juicio que iba a tener contra Toño. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido una infinita paciencia en estos últimos meses, pero ahora ya no tendrá que callar nunca más.

Ha conseguido ganarle el juicio a Toño y hoy, muy orgullosa de cómo ha llevado la situación, contestará a todo aquello que ha callado durante este tiempo. Es por eso mismo por lo que el programa de esta noche en Telecinco será muy interesante. ¿Quieres saber todo lo que tiene que decir Belén de Toño? Pues entonces no puedes perdértelo.

Pero no es solo eso lo que podremos ver esta noche en ‘Sálvame Deluxe‘. Miriam Saavedra, la ex pareja del presentador Carlos Lozano, se sentará en el polideluxe. Después de la entrevista tan polémica de la semana pasada, Miriam quiere dejar toda su relación con Carlos al descubierto y es por eso, precisamente, por lo que ha decidido sentarse en el polideluxe.

Además, Carlos Lozano ha lanzado duras acusaciones sobre Miriam. El presentador declaró que él siempre se había portado bien con ella y que no entendía por qué se lo estaba pagando así. La actriz estaba completamente indignada por las declaraciones tan fuertes que Carlos había lanzado contra ella.

Así que la noche de en ‘Sálvame Deluxe‘ se presenta interesante. Primero veremos el esperado polideluxe de Miriam Saavedra que desvelará cómo era realmente Carlos en su relación y es que si hay algo que el polideluxe no pueda ocultar a los demás es la verdad. Después escucharemos a Belén Esteban contestando a todas las mentiras y todas las acusaciones de Toño durante estos años.

No te olvides de sintonizar Telecinco a partir de las 22:00 horas para ver el ‘Sálvame Deluxe’ más emocionante de los últimos meses. La noche del sábado podría ser muy polémica, así que, ¡No te lo pierdas!