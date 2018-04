TVE descarta que Alfred y Amaia vistan de Ernesto Artillo en ‘Eurovisión 2018’

Para muchos, Ernesto Artillo es el diseñador que mejor visualiza el discurso feminista con sus modelos. De hecho, Alfred y Amaia querían vestir la ropa de este artista en la gala de Eurovisión 2018 en Lisboa. No obstante, el equipo de estilistas de TVE ha descartado esta idea, ya que la consideran excesivamente transgresora, y prefieren optar por looks algo más convencionales y sencillos.

Para quien no conozca a este diseñador, decir que Artillo ha sido creador de un proyecto llamado ‘La mujer que llevo fuera’. Sus trajes de corte masculino incorporan brochazos impresionados en la tela que simulan atributos femeninos como el trasero, la vagina o los pechos.

A día de hoy, ya han sido los famosos que se han atrevido a lucir sus modelos. Entre los hombres, podemos recordar al propio Alfred, que ya lo vistió en una gala donde interpretaba uno de los temas aspirantes a representar a España en el Festival de Eurovisión de Lisboa. Pero no ha sido el único, ya que otros que lo han hecho de forma orgullosa han sido el director de cine Alejandro Amenábar, el juez Fernando Grande Marlaska o el actor Jorge Suquet.

También las mujeres han vestido orgullosas los modelos de Artillo. Algunas de ellas son la ex ministra Carmen Calvo, la humorista y presentadora Eva Hace o las actrices Alba Flores y Cecilia Gómez.

Tanto Alfred como Amaia querían enviar un mensaje a toda Europa eligiendo a Ernesto Artillo: ‘Soy feminista’. Sin embargo, no ha podido ser. La propuesta rompedora del diseñador encanta a los triunfitos eurovisivos, pero no opinan igual los estilistas de la televisión pública.

Cómo vestirán Alfred y Amaia en el Festival de Eurovisión 2018

De momento, no ha trascendido mucho más sobre los trajes que vestirán los chicos en el festival. Se sabe que la estilista de ‘Operación Triunfo’, Rosa Plana, está trabajando en ello junto con la delegación de la televisión pública para Eurovisión. Han confirmado que no tienen cerrado el vestuario, pero sí que saben la idea que buscan y qué quieren transmitir con ella. Desean que la protagonista sea ‘Tu canción’, el tema que interpretarán, y no la ropa que vistan. No obstante, aunque guardan silencio respecto a la puesta en escena, también será llamativa.

Sin embargo, si te interesa seguir la carrera musical de Alfred, sí que Artillo ha confirmado que van a colaborar en su lanzamiento. El catalán es un chico muy concienciado con el mundo en que vive, y quiere que sea algo que se refleje en todo lo que hace.