‘Sálvame’: La mujer Toño interpone una demanda millonaria

Tras ganar Belén Esteban la demanda contra su ex representante Toño Sanchís, la mujer de este, administradora de su empresa, ha interpuesto una demanda millonaria. Así lo ha adelantado Terelu Campos en ‘Sálvame’, quien ha explicado los pasos que va a dar el matrimonio tras conocerse la sentencia a favor de La Esteban.

Según la colaboradora de ‘Sálvame’, el matrimonio se ha reunido con una abogada de Madrid para ver si considera conveniente o no presentar un recurso. Pero, además, estarían valorando interponer distintas demandas, pero Lorena ya lo ha hecho, y ha interpuesto una demanda millonaria por derecho al honor, pero no ha dicho contra quien.

Este tema va a dar mucho que hablar, especialmente cuando Belen Esteban se siente este sábado en el Deluxe para comentar todo lo ocurrido. Hasta el momento no lo había hecho porque el caso estaba visto para sentencia, pero ahora ya puede soltar perlas del que fue su ex representante.

Rafa Mora contra Carlos Lozano

El defensor de la audiencia no tiene bastante con enfrentarse a sus ex Mónica y Miriam, que debe hacerlo con otra persona: Rafa Mora. La cosa viene de largo, pues Miriam ya se enfrentó a Rafa en su Deluxe.

El propio Carlos le negó en directo, cuestionó sus fuentes y le afeó el enfrentamiento con su ex: “Lo único que le he dicho a Rafa es friki”. El colaborador dice que se defendió de las provocaciones de Miriam, y manifestó que a quien teme realmente el presentador es a Miriam: “le tiene pánico”. Pues ella puede contar cosas que igual no le gustan a Carlos. La guerra está nuevamente servida.

Habla el ex marido de la Reina Letizia

Alonso Guerrero, ex marido de la Reina Letizia, ha escrito un libro donde relata la experiencia de un hombre que de la noche a la mañana es conocido por ser el exmarido de una reina. Para conocer de cerca sus impresiones sobre las actitudes de su ex mujer, ‘Sálvame’ acudió a la presentación de su libro. Alonso explicó que solo respondería durante la rueda de prensa, ni antes ni después, pero al estar en director, comentó que tampoco le interesaba.

Lo que está claro es que ha permanecido prudente durante años hasta que ha lanzado este libro donde escribe cosas de su vida.