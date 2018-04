Miguel se va al baño con otro chico y le dice que le gusta, en ‘First Dates’

Las citas de ‘First Dates’ están de lo más animadas. Tanto que ha habido una especie de crossover entre una y otra. Por ejemplo, Miguel estaba cenando con Íñigo y parecía que todo iba estupendamente, pero la chispa todavía no había saltado.

Entonces Miguel se ha ido al baño con Javier, que venía con otra cita y decía ser heterosexual. Pero al verlo, Miguel se ha fijado y ha dicho: “Yo tendría una cita contigo, y me liaría contigo; te lo juro”.

Javier, trader de bolsa de 38, es un tipo algo prepotente que busca una persona muy concreta. De define como muy sincero, asegurando que es muy arrogante y que busca a una chica que se asemeje a él, nada de esas del montón. Su cita no le ha gustado, y como hemos anticipado, no paraba de mirar a la mesa de al lado donde se encontraba Miguel. Y cuando éste se ha levantado para ir al baño, Javier también lo ha hecho. ¿Será gay y no lo sabe?

Mientras que otras citas han rozado lo paranormal. Ha sido el caso de Lucía con José. Ambos han jugado a la ruleta de ‘First Dates’ teniendo que confesar sus ideas religiosas ante la vida. Lucía ha explicado cuál era su cita hacia lo sobrenatural, recordando algunas de sus experiencias paranormales.

Y otra de las citas ha estado hablando de tatuajes. Jennyfer le enseñó a su cita, Alejandro, un tatuaje que lleva en la muñeca. Se trata de algo bastante personal, unos números que indicaban la fecha en la que empezó con su anterior pareja. Pero ella lo enseña orgullosa y no quiere borrarlo a pesar de que su relación acabase.

Este jueves también ha acudido al restaurante del amor Xavi Martínez, jurado de Factor X, el concurso que se estrena esta noche en Telecinco. Además de promocionar el programa, Martínez ha recibido a Paco, un cantante en busca del amor.

Pero hay más anécdotas. Recordemos que Yulia, una de las camareras del programa que buscaba también el amor tuvo una cita, pero no sabemos cómo acabó finalmente. Se ve que algo vuelve a pasar con Yulia. Ya vimos a la rusa mandar un cariñoso mensaje a alguien. Pues pronto sabremos algo.

No te lo pierdas, de lunes a viernes, a partir de las 21.45h en ‘First Dates’.