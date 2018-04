Ignacio contra las cuerdas en el cumpleaños de Laura en ‘Amar es para siempre’

Llega el último capítulo de la semana en ‘Amar es para siempre’ y parece que, como viene siendo norma en esta temporada, nos dejarán con ganas de seguir el lunes pendientes de lo que ocurre a todos los personajes de la trama.

En el capítulo de hoy, Ignacio se pone de acuerdo con la familia de Laura para estipular cuando van a darle la sorpresa por su cumpleaños.

Pero el joven no sabe que Laura tiene otros planes para esa noche y lo va a sorprender con un traje nuevo de lencería para que pasen la noche juntos.

Ignacio no, embelesado, no sabré como salir de esa situación para que los invitados no los cojan con las manos en la masa.

Por otro lado Javier, sigue recabando información para aclarar lo que pasó con el accidente de su padre en ‘Amar es para siempre’.

Ya ha logrado hablar con Vicky, que le contó su versión de los hechos, pero necesita que Llanos le corrobore la versión para tener una idea de lo sucedido.

Charo puede retomar su carrera como actriz

Ante la preocupación de Carvajal y María por la situación que vive Charo, y su empeño en conseguir información de la niñez de Belén, estos se han propuesto que olvide sus propósitos de alguna manera.

Los contactos de María en ‘Amar es para siempre’ han conseguido que un importante productor vaya al Kings a hacer una prueba para una obra de teatro a Charo.

Con esto conseguirán que se olvide un poco del tema de Belén. Pero lo que no esperan ni María ni Carvajal es que Charo tiene más problemas de los que parece, y el alcohol le jugará una mala pasada.

Por otro lado el tema de Manolita y Benigna sigue trayendo de cabeza a la propietaria del hostal.

Aunque Manolita le afirma que no está enfadad con ella, una discusión en la calle hace ver que no es del todo cierto.

Benigna intentará volver a tener la confianza de su amiga poco a poco y pidiendo perdón a Manolita.

Por último Benito y Pelayo no se acaban de fiar del hermano de Julián, Santiago. Tienen la sospecha de que este le roba dinero a Azevedo.

En su búsqueda por conseguir información sobre su pasado, acudirán a Quintero que lo conoce de su juventud.

El abogado no les da muy buenas referencias, sobre todo porque asegura que le gusta el juego y que es muy mal pagador.