Audiencias TV: Datos de audiencia del jueves, 12 de abril

Una semana más la audiencia del jueves se ha volcado con el reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2018’ que se mantiene imparable en cada una de sus emisiones. La de anoche, en su gala de los jueves, fue lo más visto en el Prime Time marcando un fantástico 29,3% de share, y con poca competencia a la vista en el resto de cadenas.

En TVE, un nuevo capítulo de ‘Futgitva’ puso de manifiesto que la serie no acaba de enganchar a la audiencia y se quedó en un flojo 9%, bajando respecto a la semana de su estreno 1,3 puntos. Mucho deberá cambiar la audiencia para que la serie no esté abocada al fracaso, ya que los datos no son demasiado halagüeños.

Por otro lado Antena 3 sigue sin saber que colocar los jueves por la noche, que pueda hacer un mínimo de frente a ‘Supervivientes 2018’. Como la semana pasada la cadena opto por una película, ‘Killshot (Tiro mortal)’, que volvió a registrar un bajo 6% de share.

El mal dato de Antena 3 se vio evidenciado en la audiencia, siendo superado por su hermana menor del grupo, LaSexta, que con el estreno de ‘Enviado especial’ ascendió hasta un 7,6% de share.

Audiencia del Late Night

Pocas sorpresas también en el Late Night de ayer. El resumen de ‘Supervivientes 2018’ sigue con paso firme y volvió a liderar la franja más nocturna llegando a los 816.000 espectadores (25,6%).

Igualmente en LaSexta, dos nuevo capítulos de ‘Enviado especial’ no fueron suficientes para mantener la audiencia conseguida en su estreno. Tan sólo consiguieron mantenerse en un 5,4% y en un 4,9% en sus dos emisiones.

Por otro lado TVE programó ‘Españoles por el mundo’ que registraron peores cifras de audiencia que el cine de la semana anterior. Un discreto 4,6%, 2,6% y 3,5% en sus tres emisiones nocturnas.

Por último Antena 3 no logró remontar el vuelo tras los malos datos del Prime Time y volvió a tener un flojo registro con la película ‘Misery’, (5,1%), a pesar de la floja audiencia, logró subir unas décimas respecto a la semana anterior.

Por último los programas matinales tienen en su mayoría una mejora de audiencia.

En Telecinco, ‘El programa de Ana Rosa’ sigue líder, y subiendo hasta un 21,7%.

Pasa lo mismo con ‘Espejo Público’ de Antena 3, que sigue por detrás de su rival de Mediaset, pero aún así sube 0,9 puntos en audiencia.

Como decimos, casi todos los programas suben en la mañana, como el caso de ‘Las mañanas de Cuatro’ que llega hasta el 12% de audiencia, subiendo 1,3 puntos en la última semana.

El Minuto de Oro fue a las 23:07 de la noche con la gala de ‘Supervivientes 2018’, donde 4616.000 espectadores estaban pendientes del programa.