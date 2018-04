Violeta desolada al recordar su última relación en ‘MYHYV’

La pelea de Luis y Oriana ha afectado muchísimo a Violeta en ‘MYHYV‘. Le ha hecho recordar su pasado y revivir momentos que creía haber olvidado para siempre. Violeta ha recordado su anterior relación y ha confesado que tuvo una mucho peor que la de Luis y Oriana. La tronista no ha podido evitar dejar caer las lágrimas durante todo el programa.

Tras escuchar todos los vídeos, Violeta le ha confesado a Luis que no quiere saber nada más de su ex ni de sus movidas. A ella solo le interesaba una cosa. Saber qué estaba haciendo con María, la chica del reservado, cuando ya estaba pretendiéndola a ella. Luis sigue diciendo que no estaba haciendo nada, pero nadie se lo cree, ni siquiera Violeta.

Tras esto, la tronista ha confesado que le da pena que ningún chico venga realmente a por ella. David no se ha quedado callado y le ha recriminado que no es cierto y que están allí para conquistarla, pero a Violeta no se le veía muy convencida. Las polémicas que está viviendo últimamente en el programa le han hecho perder la fe. ¿Se habrá cansado del trono o de buscar el amor?

En ‘La Casa de los Tronistas’, Oriana ha sacado todos los trapos sucios y todas las mentiras de Luis. Oriana le preguntó a Violeta que qué le había contado de su vida privada. La tronista le contó que le había dicho que vivía de las rentas, a lo que Oriana le contestó que era un caradura.

La extronista le dijo a Oriana que fue él quien le pidió que le buscara trabajo porque su padre no le iba a dar dinero. ‘Le va contando a todo el mundo que es millonario y realmente no es nada’. Siguieron discutiendo durante toda la tarde y, como no, volvió a salir el tema de la chica de la discoteca, a lo que Luis volvió a insistir en que no tenía nada con ella ni se habían enrollado.

Violeta terminó el programa completamente desolada, y no es para menos, ya que lleva una racha de polémicas y discusiones bastante fuerte en ‘MYHYV‘. Estas situaciones la hacen replantearse su trono. Ella ha ido a ‘MYHYV‘ a encontrar el amor, pero lo único que se está encontrando son malos rollos, peleas interminables y muchas, muchas lágrimas.

Esperemos que la cosa mejore en el trono de Violeta y es que últimamente solo tiene decepciones.