RTVE retransmitirá en directo la Eurovision-Spain Pre-Party con Alfred y Amaia

España se vuelve a apuntar a la promoción de Eurovisión, y por ello ha organizado la Eurovision-Spain Pre-Party para este año 2018. Como no podía ser menos, nuestros representantes estarán allí, es decir, Alfred y Amaia. Y, además, acabamos de saber que RTVE va a retransmitir la gala en directo desde la sala Riviera de Madrid el próximo 21 de abril, así que podremos ver a nuestros representantes actuar junto a una veintena de sus rivales en el festival.

Además, Alfred, Amaia y el resto de participantes del Festival de Eurovisión 2018 que tendrá lugar en Lisboa el próximo 12 de mayo no estarán solos. Junto a ellos, subirán al escenario antiguos eurovisivos conocidos por los eurofans y el público en general, como son Barei, Laura Pérez o Manel Navarro.

Así pues, si estás interesado en seguir la gala en directo, recuerda que la podrás ver desde la web Rtve.es el próximo 21 de abril a partir de las 22 horas de la noche.

Cómo es esta gira de promoción de Eurovisión 2018 en la que participan Alfred y Amaia

España no participaba en esta gira pre-eurovisiva desde 1969. Ahora, con la emoción y expectación creadas por nuestros representantes, se han lanzado a ser parte de estos conciertos que se dan por toda Europa.

Si hacemos memoria, recordaremos que hace unos días, Almaia estuvo en la London Eurovision Party, y recientemente se acercaron hasta Jerusalén para participar en el Israel Calling. El próximo 14 de abril la cita será en Ámsterdam, con Eurovision in Concert, y después, el 21, en la ya citada Eurovision-Spain Pre-Party.

La gala nacional estará presentada por Soraya Arnelas, otra eurovisiva, que también representó a España en el festival que tuvo lugar en Moscú en 2009. Junto a ella, ya hay confirmados bastantes futuros concursantes, como el caso del alemán Michael Schulte o la eslovena Lea Sirk.

Además, esta fiesta, que se ha denominado como ‘Conexión Ibérica’, a modo de guiño a nuestra vecina Portugal, organizadora del evento, también conmemorará el 50 aniversario de la primera victoria española en Eurovisión. Allá por el lejano 1968, Massiel se hizo con el triunfo en Londres.

Por desgracia, si quieres ver esta gala in situ, ya es prácticamente imposible, puesto que las entradas se han agotado, aunque hay 100 reservadas para las que no sabemos finalidad. Sin embargo, al menos tendrás la oportunidad de ver el evento a través de la página web de Rtve.es. No cabe duda de que será una ocasión perfecta para disfrutar del arte y el desparpajo de nuestros triunfitos favoritos, Amaia y Alfred.