Primera expulsión y concursante nuevo, hoy en ‘Supervivientes 2018’

La noche promete en la gala de este jueves de ‘Supervivientes 2018’. Habrá nuevo concursante, el ex novio de Sofía, Hugo, que va a tirarse hoy mismo desde el helicóptero de igual manera que han hecho el resto de robinsones.

No sabemos cómo le sentará a Sofía la aparición de Hugo. ¿Qué pasará en la isla? ¿Cuál será su reacción? suponemos que no le hará mucha gracia, pero esto dará, sin duda, mucho juego.

Mientras que esta noche también se producirá la primera expulsión de ‘Supervivientes 2018’, aunque hace semanas que el programa empezó. Mayte y Melissa se verán las caras con uno de los nominados (y el publicó decidirá quién es el ‘asilvestrado’) Sofía, Sergio, Romina, María Jesús o Fernando. Una vez allí, se abrirá un ‘televoto’ para seleccionar al concursante que podrá fin a su paso por el concurso y deberá regresar a España.

María Lapiedra en plató

Aunque no entrará por la puerta grande, sino por la de atrás como ya suele pasar con los concursantes que abandonan, María Lapiedra estará en el plató de ‘Supervivientes 2018’ para explicar su paso por Honduras y mostrará si se siente arrepentida o no sobre este abandono voluntario. No sabemos si su pareja Gustavo González estará allí para apoyarla.

Pruebas y más

Además de las “puyas” que pueda haber entre los ex supervivientes que estarán en plató, el programa conectará en directo para ver cómo están los robinsones. Por un lado, los concursantes se someterán a nuevos juegos de localización y de líder.

Y, por otro, todos ellos tendrán que votar, en La Palapa, a los concursantes que quieren que se vayan y de ahí saldrán cuatro nuevos nominados. El programa expondrá también los nuevos malos rollos que hay en la isla. Los protagonizados por Raquel y el resto del grupo, especialmente contra María Jesús y Romina. Y también se volverán a desvelar los entresijos que planean estas dos concursantes contra Fernando, aunque le están haciendo pensar, en todo momento, que son amigos.

Mientras que las disputas de Sofía con el resto del equipo volverán y es posible que sea nominada de nuevo. Aunque ahora al programa le interesa saber qué pasará con su relación con su ex novio, Hugo, nuevo concursante.

Todas las claves esta noche a partir de las 22.00h en Telecinco.