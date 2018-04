Dolors, en ‘Firs Dates’: “Mi marido está en el cielo y yo en la gloria”

Los protagonistas de ‘First Dates’ son directos y claros. Este miércoles nuevas parejas intentaban enamorarse. Es el caso de Juan Carlos y Dolors. Él ha querido saber cómo le había ido en el amor a su cita y se ha quedado un poco chafado cuando Dolors le ha dicho que era viuda.

Pero lejos de estar triste, Dolors le ha soltado: “Como se suele decir, mi marido está en el cielo y yo en la gloria”. Así que ha sido algo que no ha preocupado nada a ambos. Aunque los dos tenían cosas en común, finalmente Juan Carlos ha confesado que no acababa de ver feeling, vamos la química que se necesita para tener una segunda cita.

Beso apasionado por dos amantes de la moda

Tomás y Juan conectaron nada más verse. A los dos les encanta la moda y la estética. Y es que coincidían en muchas más cosas, como en el romanticismo y en el hecho de buscar una pareja estable. Los dos han comentado que el programa ha acertado de lleno, puesto que parecían almas gemelas y eso es muy difícil de encontrar actualmente. En el reservado han puesto el broche perfecto a una cita perfecta, con besos y hasta han bailado reggaetón. ¡Viva el amor!

Pero otras parejas no acaban del todo bien. Antonio tenía claro que Cristina no contaba con la belleza que él estaba buscando. Dijo literalmente, “no es suficiente para mí”, ¿Suficiente qué? y eso, que no es lo bastante guapa.

Quería que Cristina le dijera lo que más le gustaba de él y Antonio comentó que lo que más le gustaba de ella eran sus pulseras “son muy brillantes”. Cristina se ha quedado un poco parada, pero ha sabido salir del zasca con mucha elegancia. Ve claro que a él le gustan las chicas algo más sencillas y ella para nada era así.

Una segunda cita

Pero otros tienen segunda citas. A Dani le gustó Laura nada más verla, y por eso estaba algo tímido. Laura se sorprendió que su cita tocara la corneta y que le gustara el tema de las procesiones porque ella básicamente lo ve como unas vacaciones. Y a ella que era extranjera también le resultó extraño que Dani sólo hubiera viajado a los parques temáticos de Warner y PortAventura. Pero ambos se han gustado y se han emplazado para una nueva cita.