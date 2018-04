Antía protagoniza el último cambio en ‘Cámbiame’

Ya está, ya ha ocurrido, hemos visto el último estilismo en ‘Cámbiame‘ y es que el programa, que ya lleva varios años en emisión, dará el viernes su última retransmisión. Los cambios de look se acabaron en ‘Cámbiame’ para dejar espacio a otro programa. ¿Quién ha tenido el lujo de hacer este último cambio? Pues Cristina Rodríguez, la estilista de ‘Cámbiame’ más experimentada.

La protagonista del cambio ha sido Antía Fernández, la primera deportista federada después de su cambio de sexo. Antía ha decidido ir a ‘Cámbiame’ para conseguir un look un poco más femenino y es que, a pesar de haber cambiado de identidad, aún cree que le falta algo para parecer femenina. Y es por eso por lo que ha acudido a Cristina.

Las dos han estado un rato hablando de la dura historia de Antía y de todo lo que ha vivido y sufrido para ver su sueño hecho realidad, el cambio de sexo. Tras esta charla, Cristina sabía exactamente qué look tenía que hacerle a Antía, uno con el que se viera guapa y muy diferente. Y así ha sido.

Antía ha cruzado la pasarela con un look muy diferente al que llevaba habitualmente. Llevaba la falda que tanto quería ponerse y que aún no se había atrevido. ¿Cómo ha reaccionado? Con mucha alegría. Le ha encantado el look que Cristina ha confeccionado para ella, el último de la historia del programa.

Aunque todos se han emocionado por haber vivido el último cambio de ‘Cámbiame‘, Carlota Corredera es la que más intensamente lo ha vivido. A la hora de dar el paso para decir ‘la puerta de ‘Cámbiame’ se abre…‘, se ha emocionado muchísimo. Era la última vez que iba a pronunciar estas palabras y no ha podido evitar la emoción del momento.

Hemos tenido un programa muy emotivo y el de el viernes lo será aún más ya que se vivirá una auténtica fiesta en ‘Cámbiame‘. Veremos los mejores y los peores cambios y, además, tendremos invitados muy especiales y es que el programa, aunque ha tenido sus más y sus menos, ha sido muy especial para todos los que han pasado por allí y, como no, para sus estilistas.

No te pierdas el programa del viernes en Telecinco a las 13:45 horas, la última vez que veremos a todos los estilistas de ‘Cámbiame‘ juntos o, al menos, por ahora. ¿Te lo vas a perder?