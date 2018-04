Telecinco estrena ‘Factor X’ el viernes con doble emisión

Telecinco está demostrando en los últimos años que no solo de realities vive la cadena. También se ha descubierto como una gran productora de talent shows, por eso no es extraño que ahora presente ‘Factor X’, tras el éxito de ‘Got Talent‘ y ‘La Voz‘, y que verá la luz en breve, el viernes, 13 de abril. Además, doblará su emisión, y también competirá en la noche de los miércoles.

Ante el final de temporada de ‘Got Talent’ y ‘Mi casa es la tuya’, la apuesta decidida de Telecinco por los talent shows hace que apueste con mucha fuerza por ‘Factor X’. El formato fue presentado hace poco por Jesús Vázquez, que hizo de maestro de ceremonias junto a los jueces del concurso. Por cierto, el jurado lo forman el eterno Risto Mejide, que aspira a superar a Jorge Javier Vázquez en horas de emisión en pantalla de Telecinco, junto con Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos.

En la presentación estuvo presente también Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset España, que afirmó que este no es un talent al uso. De hecho, tanto él como Nathalie García, CEO de Fremantle, la productora encargada, afirmaron que pretenden ser muy fieles a la versión inglesa, buscando ese punto especial que hace que un artista brille.

Por su parte, también Jesús Vázquez, que será el presentador del talent, afirma que soñaba con participar algún día en ‘Factor X’, y finalmente lo va a lograr. Indica que es una vuelta de tuerca a su carrera que él buscaba.

Incluso el jurado habló del espacio, afirmando que buscan artistas que marquen la pauta predominante en la industria artística. No hay que olvidar que este es un formato de gran éxito a nivel mundial, que ya se ha adaptado en 50 países con más de 500 millones de espectadores en total.

‘Factor X’, un talent show conocido por el público español

‘Factor X’ es un formato creado por Simon Cowell en 2004, que también ha actuado como jurado en sus ediciones inglesas. En España fue adaptado por Cuatro hace algunos años, y de sus escenarios nacieron artistas como Angy, Leire, vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ o María Villalón.

No hay que olvidar que de este formato también han nacido artistas como ‘One Direction’ o Leona Lewis. Además, ha contado con jurados como Demi Lovato o Britney Spears.

Ahora, le toca el turno a Telecinco. Su apuesta es decidida y arriesgada, emitiendo dos noches semanales en viernes y miércoles, en franjas muy disputadas con programas de éxito como ‘Fariña’, ‘Ninja Warrior’ o ‘José Mota presenta’. ¿Qué pasará? La primera cita la tenemos en dos días, a las 22:00 horas.