Saray Montoya confiesa estar muy arrepentida por su actuación en ‘Supervivientes 2018’

La concursante expulsada por temas disciplinarios, Saray Montoya, estuvo ayer en el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ para contar cómo se sentía tras esta mala experiencia. Recordemos que el programa precipitó su marcha porque dio un tirón de pelo y un par de patadas a Romina.

Saray llegó bastante arrepentida de la situación en general y dijo que pediría perdón a Romina en cuanto la viese. Lo que más le preocupa es no ser un mal ejemplo para sus hijas y tiene un deseo: que Romina la perdone. Además, ha confesado que viene con ganas de “comerse a sus hijas” y, además, ha soltado un bombazo.

La ya ex concursante ha reconocido que “llegaron hasta mi punto más débil”, pero también que “eso no justifica lo que hice”. La verdad es que Romina la puso al límite y días antes ya dijo que iba a hacer lo posible para provocar a Raquel y a Saray.

Saray explicó que ella no ha sido tan mala. Simplemente ha jugado su juego, ha sido franca de corazón, “cuando hemos tenido que discutir he discutido, pero he tenido buen corazón y lo he demostrado”. No ha justificado su actuación, pero sí ha comentado que la situación le ha quemado mucho por dentro.

Bomba: quiere quedarse embarazada

La ex concursante de realities se siente más fuerte que nunca, aunque mal por la situación, y tras pensarlo en la isla le ha soltado a Jorge Javier toda una bomba: “Esta noche me voy a quedar embarazada”. En toda la entrevista, ha mostrado rabia, soberbia y dolor, a la vez, un cúmulo de emociones que seguramente intentará apaciguar durante estos días al estar al lado de los suyos.

Lo que está claro es que la convivencia le ha pasado factura a Saray, quien entraba bien a la isla pero no sabía que todo esto podría con ella. Con lágrimas en los ojos, ha confesado que “la convivencia” está a veces muy por encima del hambre y ha sido lo peor que se ha encontrado en ‘Supervivientes 2018’.

Saray quiere pasar página, y está dispuesta a hacerlo de una forma muy especial. Sabe que sus acciones pueden hacer ver una imagen algo distinta de la Montoya y no caer bien a la gente.