Julio descubre unas cajas con drogas en el despacho de Quintero en ‘Servir y proteger’

Después de la bomba que le ha soltado Isa a Emilio Bremón este no sabe que hacer. No cree que lo mejor sea negarle la ayuda de un padre, pero tampoco está tan seguro de que sea cierto todo lo que dice. Es más, Miralles le aconsejará que no se fíe ni un pelo ya que es mucha casualidad que sea ahora cuando aparezca y no antes. ¿Quieres saber qué más va a pasar en ‘Servir y proteger‘?

Isa le ha pedido dinero a Bremón, es más, le ha dicho que no ha venido buscando el cariño de un padre, sino que necesita dinero. Este quería darle una oportunidad a la joven que dice ser su hija, pero, después de esta bomba, no sabe realmente qué hacer. Una parte de su interior le dice que sí, que es su hija, pero la otra le advierte que no se deje llevar.

Nerea le cuenta a Alicia la oferta de trabajo que Somoza le ha ofrecido. Alicia se enfrentará a Somoza para decirle que no parará hasta verlo entre rejas y que sabe que está intentando hacer una ‘tela de araña’ a su alrededor, pero que ella no se rendirá nunca.

Somoza, sabiendo esto, volverá a insistirle a Nerea sobre la oferta de trabajo. Esta le dirá que hay muchos abogados, pero Somoza solo la quiere a ella. Nerea está muy confundida porque no sabe si aceptar o no la oferta que le ha ofrecido el empresario.

En casa de Espe, Lola y Fede las cosas se complican. Lola ya sabe lo que siente Fede por ella y es por eso por lo que se sentirán más incómodos. No obstante, Lola intentará llevar la convivencia con la mayor naturalidad posible.

Jesús, por otra parte, le confiesa a María que ha dejado que David escoja sus estudios, pero que nunca le dejará opositar para policía. Todo menos eso. ¿Por qué Jesús está tan interesado en que David no sea policía? ¿Oculta algo? Podrás descubrirlo en ‘Servir y proteger‘.

Quintero le pide a Jairo que suba las cajas con droga a su despacho ya que tienen una inspección. El joven le advierte que Julio podría verlas y enterarse de todo lo que está pasando, pero el empresario está bastante tranquilo ya que piensa que Julio está muy ocupado.

Pero esto no será así y Julio descubrirá las cajas de droga en el despacho de su padre en el episodio de 'Servir y proteger'.