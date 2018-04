¡Drama en ‘Supervivientes 2018’! Romina está a punto de perder su pelo

Parece que la aventura en ‘Supervivientes 2018‘ no está siendo lo que Romina esperaba. Hace unos días conocimos la expulsión de Saray Montoya por haber cometido un acto de violencia hacia Romina que, además, había sido provocado por ella misma. Como consecuencia, Romina fue nominada directamente, sin esperar a las votaciones.

Ahora parece que la cosa está más calmada, pero esto solo es a simple vista ya que Romina está viviendo un auténtico drama en ‘Supervivientes 2018’. Su pelo está sufriendo las consecuencias de la isla de Honduras ya que su cabello liso y rubio se está convirtiendo en un auténtica rasta gigante, y no nos extraña ya que la mezcla de la sal y la arena no es lo más adecuado para mantener una melena lisa y sin ningún tipo de enredo.

Ante esta situación, el resto de participantes le han adelantado que tendrá que cortarse el pelo cuando salga de la isla, a lo que ella ha respondido que ‘no se corta el pelo ni loca’. Dice que le va a poner muchas cremas, pero que eso de cortar no es algo que entre en sus planes. ‘Es mi herramienta de trabajo’ ha contestado Romina.

María Jesús le ha dicho que Raquel tiene un peine y que intente hablar con ella para ver si se lo presta, a lo que Romina ha dicho que no, que preferiría irse del programa antes que pedirle un favor. Además, la ex concursante de Gran Hermano Argentino también ha comentado que el cepillo que tiene ella no le sirve.

La ex modelo le ha dicho que si ella estuviera en su lugar, lo intentaría al menos y que sino que se recoja el pelo para lo que queda de programa. Ante esta proposición, Romina tampoco ha reaccionado nada bien ya que, si hace eso, sí que va a tener que cortarse el pelo.

¿Qué pasará con el pelo de Romina y su drama? Lo curioso es que no es la primera vez que vemos este problema con una concursante de ‘Supervivientes‘. Hace algunas ediciones, otra de las concursantes quiso abandonar el programa por no tener un cepillo. También le preocupaba tener que cortárselo al salir de la isla.

¿Quieres ver cómo acaba este gran drama de Romina en ‘Supervivientes 2018’? Pues no te pierdas los siguientes resúmenes de Divinity de lunes a viernes a las 21:00 horas. Aquí te enterarás de todo, ¡No te lo pierdas!