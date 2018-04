Una cita para hablar del más allá, en ‘First Dates’

El programa de las citas de Cuatro ‘First Dates’ no deja de sorprendernos. Este martes conocimos a Nuria y José, dos personas con varias cosas en común, como su gran sentido espiritual.

Durante la cena, han hablado de la muerte y del ‘otro lado’ y del más allá, así que coincidían en casi todo. Aunque como nunca se sabe cómo va a acabar esto del amor, ambos no se han citado para una segunda vez y han quedado como amigos para esto de hablar, de forma interminable, sobre el más allá.

No sabemos realmente si de aquí o allá venía Daleth. O al menos esa ha sido la impresión de Enrique, su cita, cuando explicaba qué hacía y a qué se dedicaba. “Yo ayudo a las personas a cruzar a otras dimensiones en el momento de la muerte. Les hablo de mi propia experiencia, porque yo crucé y llegué hasta un punto, pero no quisieron que me quedara allí y me devolvieron. Y ya está, sólo eso”, ha dicho.

La pareja ha tenido más encontronazos. Deleth no paraba de hacer preguntas a Enrique sobre sus creencias, sobre Dios, los extraterrestres, la nada, todo… tanto ha sido así que Enrique se ha agobiado y no sabía bien qué contestar. En fin, que el programa ha quedado místico del todo como semejantes citas y personajes.

El escote de Samantha

Samantha, de 24 años, se ha definido como una chica lanzada e interesada. Y no ha dejado a nadie indiferente especialmente por el escote que ha traído a ‘First Dates’. A Jesús le ha gustado eso y las miradas iban siempre hacia el mismo punto.

Ambos han tenido mucha atracción durante la cena y han aprovechado el fotomatón del programa para darse sus primeros besos. Samantha ha declarado que “Mis tetas son chiquititas pero juguetonas”. Estamos seguros de que Jesús podrá comprobarlo muy pronto.

Sabemos que, como la vida real, en el programa hay parejas que casan al momento y otras que no pueden ni soportarse nada más verse. Aunque el programa hace un test de compatibilidad para escoger a las parejas, muchas veces no aciertan, y las broncas pueden llegar a ser monumentales.

¿Qué protagonistas tendrá hoy ‘First Dates’ Lo podrás ver a partir de las 21.45h en Cuatro.