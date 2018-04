Carlos Lozano dice, en ‘Sálvame’ sentirse humillado, tras aparecer su ex en televisión

Miriam Saavedra, la ya ex novia de Carlos Lozano que estuvo en el ‘Sálvame deluxe’ aireando la mala relación entre los dos, volvió es martes a ‘Sálvame’.

La peruana declaró que estaba muy mal porque sigue queriendo a Carlos, y que Mónica Hoyos, la ex del presentador, es la culpable de todo. Al ser preguntado a Carlos por la calle sobre las apariciones de Miriam se sentó profundamente decepcionado y algo humillad por las declaraciones de la que era su novia hasta hace bien poco. “Siempre he intentado mediar y me lo ha pagado firmando un contrato a escondidas”.

Además, el defensor de la audiencia también explicaba que lo que más le ha dolido es que dijera que tenía que irse de casa cuando estaba su hija: “yo no he echado a nadie, me importa mi hija, no la guerra que ella tenga”.

Mientras que para Mónica Hoyos, las lágrimas de Miriam parecían “un guion de telenovela”. También piensa que “Si no habla de mí, no come”.

Miriam contra Mónica

Durante su intervención este martes en ‘Sálvame’, Miriam ha desatado su enfado con Mónica, quien dice de ella que es “falsa” o “mentirosa”. Además, dejaba claro que si ha roto con Carlos no ha sido por un desgaste de la relación: “Con Carlos he estado todo este tiempo muy bien, todo fue porque me cansé de esta bruja”.

Más reacciones de la Esteban a Toño

Belén Esteban ha salido en la portada de una conocida revista declarando, tras conocerse que ha ganado el juicio a su exrepresentante: “está acabado”. “Si no me da mi dinero, sacaré su casa a subasta”. En el programa siguieron hablando de este tema, y Kiko Hernández adelantó los pasos legales que va a dar la colaboradora, que ahora irá por lo penal.

Con esto, va a pedir a la mujer de Toño responsabilidad por todo lo que ha sucedido en la empresa, en la que era ella la administradora.

Anabel Pantoja asegura que su primo no ganó dinero por llamar a ‘Supervivientes 2018′.

Los colaboradores del programa ponían en duda que Kiko Rivera hubiera llamado a ‘Supervivientes 2018’ para felicitar a su hermana previo pago. Pero su prima Anabel Pantoja aseguró que esto no fue así y que él llamó para apoyarla por iniciativa propia.