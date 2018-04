El último cambio doble que se le resiste a Juan Avellaneda en ‘Cámbiame’

Los últimos cambios de look en ‘Cámbiame’ están llegando. Este viernes 13 de abril se cerrará una temporada para los estilistas del programa ya que será el último día de emisión. Es por eso por lo que los colaboradores del programa están muy preocupados pensando en los últimos cambios y en que todo salga perfecto, pero, a última hora, siempre salen cambios totalmente inesperados.

Hoy le ha tocado el turno a Paloma y a Juan Avellaneda, que se han encargado de hacer tres cambios de looks, sí, tres, estupendos. Paloma se ha ido de compras con Paula, una joven de 20 años que no sale del negro y que se ha abandonado a pesar de ser tan joven. Paloma la ayudará a volver a encontrar su estilo en ‘Cámbiame Shopping‘.

Paula confesó que hace unos años vestía con colores llamativos y con todo tipo de ropa, pero que hoy en día ha optado por tener el negro como uniforme. La joven ha señalado que, al tener un uniforme de color negro, ya que es decoradora de bodas, se ha habituado a ello y no piensa en otro color. Además, el hecho de haberse independizado con su novio también le influye.

Paloma le ha escogido un look de diario, con pinceladas de negro para que el cambio no sea tan brusco, que le servirá para volver a tener confianza en sí misma. Eso sí, Paloma le ha regalado a Paula una falda preciosa para que la use durante el verano. ¿Ha quedado contenta con el cambio? Desde luego que sí.

Juan Avellaneda ha protagonizado su último gran cambio en el programa de ‘Cámbiame‘, y lo mejor es que le ha tocado un cambio doble. María acudió al programa para darle una sorpresa a su madre y que las dos pudieran comenzar una nueva etapa juntas. Han pasado por unos años complicados y es por eso por lo que han acudido a ‘Cámbiame’ y se han puesto en las manos de Juan.

Ambas son muy coquetas y por ello Juan quería convertirlas en unas divas de la pasarela. Pero no todo ha sido tan sencillo. María, la hija, se negaba a que le tocaran con las tijeras. Le montó un pollo y cuestionó su trabajo. Finalmente se dejó hacer y salió por la pasarela con la cabeza bien alta.

¿Qué pensaron madre e hija al verse en el espejo de ‘Cámbiame‘? La madre dijo que se veía más vieja, aunque a María sí que le gustó su cambio.