Un virus mortal infecta al ‘Cuerpo de élite’ de Antena 3

La serie de Antena 3 de más éxito en este momento, ‘Cuerpo de élite’, vuelve esta noche con una nueva entrega que promete emoción y tensión a raudales. Ximo ha sido infectado por un virus mortal que amenaza con acabar con su vida y con la de todo el equipo. ¿Cómo resolverán esta papeleta?

En el capítulo 9 de ‘Cuerpo de élite’ que emite esta noche Antena 3, el protagonista es un ser tan pequeño, que nadie lo puede ver, pero sí sentir, un virus. Un virus propagado por un paciente de Sanidad, que está esperando más de un año su operación de vegetaciones. Harto de aguantar, decide vengarse liberando una plaga que puede acabar con todo el equipo, y con todo el país, incluso.

El paciente cero de este virus será Ximo, el policía valenciano. Efe, al descubrir su infección, hará que lo encierren para evitar que se propague y contagie a todo el equipo. Mientras tanto, el resto del grupo tendrá que ver cómo logra evitar que el agente amante de los explosivos y la noche discotequera muera de forma horrible.

Además, tendrán que ocultar ante la opinión pública la posible propagación del virus y la infección. Para evitar que los medios lo publiquen y descubran qué es el ‘Cuerpo de élite’, harán pasar a Ximo por un perro.

¿Qué pasa con el resto del ‘Cuerpo de élite’?

Y mientras tanto, las demás tramas siguen su curso en el ‘Cuerpo de élite’ más disparatado de la noche televisiva. Por un lado, tenemos a Efe, que ha recuperado el mando del equipo gracias a la traición sufrida por Montse a manos de su amante y enemigo del espía, Eñe.

Además, Salva, ya descubierto como Rafita, es obligado a abandonar el cuerpo, dado que se ha desvelado que es un ladrón de poca monta, y no un rudo policía malagueño. Obviamente, la reacción de Berta, su pareja y amante, no ha sido buena. La Mossa d’Esquadra, amante de las reglas, no llevará bien la separación y la dura noticia.

Mientras tanto, el matrimonio y la familia de Elena siguen en crisis, y ya se van viendo sus primeros escarceos amorosos con el fornido Ximo. ¿Cómo evolucionará esta trama, y cómo llevará la dura ex militar la infección del valenciano?

Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas, o no, en ‘Cuerpo de élite’. Si quieres saber cómo sigue esta exitosa comedia española, no te la pierdas esta noche a las 22.40 horas en Antena 3.