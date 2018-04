La victoria de Belén sobre Toño, ayer en ‘Sálvame’

El exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, tendrá que pagarle el dinero que le reclama más las costas y los intereses. Es decir, que Belén Esteban ha ganado la partida a Toño y ‘Sálvame’ ha mostrado este lunes las primeras imágenes de ambos y sus reacciones.

El juez ha dado la razón a la Esteban y su exrepresentante deberá pagarle 600.00 euros que reclama la colaboradora de ‘Sálvame’. Kiko Hernández ha explicado que ella le ha llamado y le ha dicho “’¡he ganado!”.

Sanchís salía con una bolsa de casa y se marchaba con su coche, y después lo hacía su mujer, Lorena, tapada con una capucha. En el programa Gema López explicaba que podría haber recurso pero extraordinario de casación o de forma. También estaba de invitada Olvido Hormigos, representada de Toño y enemiga de Belén. Olvido defiende a su amigo y ha dicho que “la justicia no siempre es justa”.

En otro medio, el representante ha declarado que va a estudiar, con su abogado, “la respuesta al recurso” para ver qué solución tiene ante esta decisión. Las reacciones no se han hecho esperar, y la Esteban, que hoy no estaba en el programa, ha dicho sentirse bien, cuando una cámara le ha preguntado cuando salía de casa.

Mila y Terelu se ven las caras

Tras todo lo sucedido el pasado jueves en la fiesta de cumpleaños de Alejandra, la hija de Terelu, ésta va a plató para enfrentarse con Mila. Mientras que la Campos decía que no había visto nada de lo sucedido, Ximénez le recordó que estuvo defendiendo a su hija. Y antes esto, Terelu estalló: “¿Que tú has defendido a mi hija?”, mientras que Mila le respondía: “lo que es indefendible eres tú”. Está claro que no habrá entendimiento entre las dos.

‘Supervivientes 2018’, a debate en ‘Sálvame’

Como viene siendo habitual, el programa estrella de la cadena se comenta en todos sitios, y ‘Sálvame’ no iba a ser una excepción. La boda de Isa y Alberto fue fuertemente comentada, pues se dijo que hace poco Alberto no quería boda, ya que él mimo dijo en el programa que estaban bien así.

Por otro lado, ante los lloros de Sofía, tras dejarla su novio Alberto, los colaboradores creen que la ex gran hermana está exagerando y Paz Padilla la ha imitado con tan ímpetu que hasta ha roto una mesa.