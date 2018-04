Somoza ofrece un nuevo puesto de trabajo a Nerea en ‘Servir y proteger’

Las cosas en ‘Servir y proteger‘ se están poniendo muy interesantes, especialmente después de que el tendero lograse acorralar a Petrovic y salvase el barrio de Distrito Sur. Jesús se ha convertido en el hombre más popular del barrio, sin alguna duda. Después de esto, ¿Qué pasará en el capítulo de hoy de la serie de ‘Servir y proteger’?

Parece que el comisario Bremón se huele algo raro con Isa, la supuesta estudiante de criminología. Es por eso por lo que ha abierto una pequeña investigación para saber qué es lo que pasa con esta chica. En el capítulo de hoy veremos cómo se enfrenta a ella y cómo la joven querrá hacerle una confesión, aunque parece que tendremos que esperar unos días más para escuchar cuáles son las intenciones de Isa.

Por otra parte, Jesús y David están sumergidos en una profunda pelea ya que el joven piensa en renunciar a la carrera de medicina para hacerse policía. El tendero le dice que ni lo piense, que es él el que le paga los estudios y que no piensa permitir que se cambie de un sitio a otro cada vez que le venga en gana. ‘¿Qué pasa si dentro de seis meses te cansas de ser policía?’, le dijo Jesús a su hijo.

Paty actuará de mediadora entre los dos y los ayudará en la reconciliación. Son uña y carne y Paty no puede ver cómo se pelean. ¿Querrá Paty algo más con David? La cosa está que arde entre ellos dos, así que podría pasar de todo entre ellos.

Somoza acudió a la comisaría para hablar con Iker sobre una posible colaboración, aunque Iker sigue diciendo que no, que ya no quiere trabajar para el colombiano. ¿Le traerán estas visitas problemas a Iker? La cuestión es que parece que el empresario quiere hacerse con todo el barrio y por eso no solo le ofrece una colaboración a Iker, sino también a Nerea.

El propio Somoza acudirá a la oficina para ofrecerle un puesto de trabajo a Nerea. ¿Terminará aceptándolo? Nerea se verá muy tentada a aceptar una suculenta suma de dinero por un nuevo puesto, pero, ¿Qué es lo que hará? Para saberlo tendrás que ver el nuevo episodio de la serie en La 1 de TVE.

Esta tarde, a las 16:25 horas, en Televisión Española, un nuevo episodio de ‘Servir y proteger‘ en el que se despejarán algunas dudas sobre nuestros personajes favoritos.