Samuel retenido por Ortega en ‘Amar es para siempre’

El capítulo de ayer de ‘Amar es para siempre’ nos dejó varias historias que van a ir resolviéndose en los próximos capítulos.

Por un lado el primo Samuel ha descubierto el terrible secreto de Ortega y sus engaños respecto a su amnesia. En un enfrentamiento entre ambos, Ortega se descubre y sale a la luz su verdadera personalidad.

El periodista va a mostrar a Samuel de lo que es capaz, y mediante amenazas lo encierra en su habitación secreta y le hará que se marche lejos sin ver a nadie. Su destino será New York.

Por otro lado Charo sigue queriendo saber más sobre la infancia de Belén. Tras unos días en los que no ha pasado una buena racha, se verá con Carvajal al que pedirá ayuda para intentar tener más información al respecto.

Por su parte, Carvajal, pedirá ayuda a María para que esta convenza a Charo en ‘Amar es para siempre’ que deje de investigar sobre el caso o podría tener serios problemas con Tuñón de Guevara.

Marta quiere retirar el apoyo económico al semanario

El enfrentamiento entre Marta y Tuñón de Guevara es cada vez más palpable en ‘Amar es para siempre’.

Ésta le pide a Guevara que reconsidere si es beneficioso perder un cliente como el que le ha ofrecido, una cadena importante de hoteles que distribuirá el semanario en todos sus establecimientos.

Pero Tuñón de Guevara no dará su brazo a torcer y no escuchará a Marta. Bajo esta presión, la hija de los Novoa decidirá retirar el apoyo económico al semanario, pero Tuñón de Guevara no se va a quedar con los brazos cruzados en ‘Amar es para siempre’.

Por otro lado el caso de Luisita y Benigna se va a saldar con un juicio improvisado en el hostal.

Luisita defiende que ella no ha robado nada y Benigna la sigue acusando. Por eso la joven piensa en marcharse de nuevo para no ser la comidilla del barrio en ‘Amar es para siempre’.

Ignacio va a ayudarla, lo que le costará una discusión con Laura Ortega, y formará un pequeño juzgado en el salón del hostal de Benigna para demostrar que Luisita no tuvo nada que ver con el robo de dinero.

Por otro lado Quintero va a confesar a su mujer que los asociados al bufete han dejado de trabajar con él para montar un nuevo despacho porque lo acusan de comunista. Teresa le animará para que siga el sólo al frente.

Por último la relación entre Javier y Susana no va a pasar por su mejor momento. La chica presenció el beso entre Javier y Vicky, y desconsolada exigirá a Javier que la deje en paz.