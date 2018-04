Pelayo y su último look en ‘Cámbiame’

Los últimos programas de ‘Cámbiame‘ están siendo muy emocionantes. Los estilistas están sacando todas sus emociones y es que, después de tantos años, cuesta mucho despedirse del programa. Estos días están siendo un poco duros, especialmente para Cristina y Pelayo, los dos estilistas que llevan ahí desde el principio.

En el programa de hoy hemos tenido dos cambios emocionantes. Juan Avellaneda y Pelayo se han propuesto conseguir dos looks ideales para dos mujeres muy diferentes. El primero ha sido Juan Avellaneda con su ‘Cámbiame Shopping‘, que ha ayudado a Cristina a despedirse del negro para siempre.

Cristina ha acudido al programa para encontrar un look perfecto para una comunión que tiene en el próximo mes de mayo. Hay que añadir que Cristina no está descontenta con su forma de vestir, pero admite que eso de arreglarse y ponerse mona no es lo suyo. Sus metas en la vida, en estos momentos, bajar de peso y hacer artes marciales, y parece que las está consiguiendo.

Finalmente, Juan Avellaneda ha escogido un look compuesto por un traje pantalón en color rosa palo y una camisa que combina tonalidades de amarillo. Es un look muy adecuado para una comunión y, aunque Cristina se ve rara, le ha gustado el resultado final que Juan le ha propuesto en ‘Cámbiame Shopping‘.

Pelayo se ha enfrentado a su último cambio en ‘Cámbiame‘, y es por eso por lo que ha hecho lo que mejor sabe hacer, darle a Patricia un cambio radical de esos que solo a él le salen bien.

Patricia, que acaba de cumplir 40 años, ha acudido al programa porque, según ella, cada día se ve más choni. Ha caído en un bucle de chándal y moño y de ahí no hay quien la saque. Además, admite que tampoco hace nada por cambiar su imagen y que se ha abandonado por completo.

Tras unos minutos juntos, Pelayo se ha dado cuenta de que Patricia es una mujer muy divertida, espontánea y atrevida, algo que le ha encantado al estilista ya que ha decidido cortarle la melena. Ella le ha dado el ok, así que no se ha vivido ningún tipo de drama en la peluquería.

¿Qué les ha parecido el cambio? A sus compañeras de trabajo les ha encantado y a Patricia parece que también. Eso sí, no se ha dejado de tocar el pelo en ningún momento y es que, ¡Vaya cambio, Pelayo! Del moño al pelo a lo garçon.