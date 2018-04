María Lapiedra abandona la isla de ‘Supervivientes 2018’

María Lapiedra ha abandonado el concurso de ‘Supervivientes 2018’, algo que ha sorprendido a todo el mundo. María era una de las apuestas más fuertes antes de que empezara el concurso pero, parece que con el paso de las semanas hemos ido viendo cómo María ha ido perdiendo cada vez más fuerza.

Finalmente, María comunicó en la última conexión de Honduras con España que se iba a marchar a casa, y no porque estuviese cansada de dormir en el suelo o de no comer caliente, sino porque echaba mucho de menos a sus hijas y necesitaba estar con ellas. No soportaba más la distancia entre ella y su familia.

Claro está que no todo el mundo ha creído esta historia y muchos piensan que María ha abandonado porque no puede más con el concurso. Gustavo le ha dicho de parte de su padre que aguante en el concurso, que es una experiencia única y que si se va, se arrepentiría. Pero María hacía oídos sordos ya que su decisión estaba tomada. Se iría ese mismo día.

La cuestión es que María Lapiedra ha abandonado el programa antes del tiempo mínimo que la productora pone en el contrato antes de firmarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que María tendrá que pagar una gran cantidad de dinero por haber abandonado antes de tiempo, Adrián al igual que su compañero . Además, tampoco recibirá el dinero que se había estipulado en el contrato. Vamos, que María se va del programa tal y como había ido, aunque habiéndolo pasado peor que si hubiese estado en casa.

¿Se recorrerá ahora los platós de televisión para contar su experiencia? Es posible que esto es lo que María tenga en su cabeza, pero, ¿Realmente la llamarán de todas partes? Hay que tener en cuenta que la concursante apenas ha estado tres semanas dentro de la isla, por lo que no tendrá demasiadas cosas que contar.

¿Cómo pagará la multa entonces? No sabemos qué cantidad de dinero tendrá María guardada en el banco, pero la multa podría ascender a 30.000 euros. Seguro que no tardaremos mucho en saber qué es lo que hará para pagar esa multa.

Lo mas curioso es que María estaba muy decidida a ganar el concurso, es más, incluso grabó algún que otro vídeo pidiendo el apoyo del público si salía nominada. Pero parece que, finalmente, se lo ha pensado mejor y prefiere estar en casa, en compañía de los suyos y comiendo caliente, que es lo importante.