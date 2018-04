Encontronazo y diferenciación de caracteres, en ‘First Dates’

No siempre triunfa el amor. Y sino que ese lo digan al programa más romántico de la televisión ‘First Dates’ donde muchas veces hay broncas sonadas.

La cita entre Javier y Laura ya no empezó bien. Él le dijo que tenía una joyería y esto pareció gustarle a Laura, quien le reclamó: “Ya podías haber traído un regalito”. Entonces a Javier este comentario le pareció mal y dijo que ella era una interesada.

Pero hubo más desencuentros. A Javier le gustaba vivir en el pueblo y Laura es de ciudad, mientras que él dijo que para determinados trabajos, como el suyo, hay que tener talento, no como para ser camarero que, asegura, “vale cualquiera”. Esto enfadó a Laura porque ella ejerció de camarera hace tiempo y no lo vio normal. El final estaba cantado, y él dijo no, y ella contestó que no le atrae físicamente (si sólo fuera eso…).

Ana y el feminismo

Ana, una chica de 22 años, tenía claro que algún día sería madre. Su cita no lo tenía nada claro, y aunque le gustaban los niños dijo que por el momento no, pero quizás más adelante. Ana vio que era un chico que debía madurar pero eso a ella le gustó.

Ana ha criticado en varias ocasiones durante su cena los actos machistas con los que se cruza en su vida diaria. Sin embargo, tiene un concepto algo equivocado de lo que es el feminismo, pues cree que la lucha feminista sólo dice tonterías como que las mujeres no tienen la obligación de depilarse, “cuando ha sido así toda la vida”, explica.

Al final, su cita le dijo que no, si bien ella sí había querido una segunda cita tal como se lo hizo saber al chico.

Con la iglesia hemos topado

La cita de Juan y María José parecía ir muy bien hasta que le dijo que él era catequista y que no tendría hijos sin pasar antes por el altar. María José no era nada religiosa y tenía claro que no se casaría y menos por la iglesia. Ella quería ya formar una familia y tener hijos. A pesar de esto, ambos se emplazaron para una segunda cita, aunque hay que tener claro los principios de las parejas para que coincidan.

¿A quién veremos esta noche? Una nueva entrega de ‘First Dates’ este martes a partir de las 21.45h.