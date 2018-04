Adrián Rodríguez confiesa que se arrepiente de haber abandonado ’Supervivientes’

Ya lo anunciábamos en el resumen del debate de este domingo de ‘Supervivientes 2018’.

Adrián Rodríguez, el primero en abandonar el concurso (recordemos que hay una segunda que es María Lapiedra), pasó por el debate que presenta Sandra Barneda el pasado domingo. En una entrevista, el ex concursante dijo arrepentirse de haber dejado el programa. Pero le dieron un tiempo para que recapacitase o lo pensara, y aún así, no quiso seguir.

Adrián confesaba que en la isla hay mucho tiempo para pensar, no comes, y entras en un bucle. Fundamentalmente, el actor y cantante reconoció que necesita comer porque hacía tiempo que no pescaban y estaba débil y con ganas de irse. Durante la conversación con Sandra Barneda, su amigo el ganador de ‘Supervivientes’ de otra edición, Abraham García, rompía a llorar al escuchar hablar a su amigo y confesaba: “Me da mucha pena”.

¿Problemas con Hacienda?

Aunque el actor dijo que no era cierto que tenía problemas con Hacienda, antes de abandonar, su amigo desde plató, le animó a continuar en el concurso por muchas razones, una de estas incluía, supuestamente, problemas de Hacienda. Y es que además para abandonar, los concursantes deben pagar una multa que es bastante alta.

Abraham García le recordaba estos problemas, pero sobre todo, le comentaba que durante las primeras semanas todo es muy duro y la cabeza da vuelta. Lo importante es poder controlar esto para seguir adelante.

Adrián ensalza a Abraham

De su amigo en plató sólo tuvo palabras bonitas. Cree que Abraham sí fue un chico valiente y que por eso ganó. Antes de irse de la isla, el ganador le dijo que se lo pensara bien, que ya habían tenido esta conversación y que debía aguantar. Pero el cantante enseguida dijo: “Lo sé, pero hasta que uno no está realmente aquí, no sabe lo que es”.

Adrián explicó que había pasado una mala época y que necesitaba ver a su familia, al psicólogo nuevamente y comer. Una vez en Madrid se ha dado cuenta de que podría haber hecho muchísimo más. Además, opinó que María Lapiedra, que también ha decidido abandonar porque quiere ver a sus hijas, también se arrepentirá cuando llegue a España nuevamente.

Este edición de ‘Supervivientes 2018’ está dando mucho que hablar, puesto que tenemos, a día de hoy, dos abandonos y una expulsión disciplinaria. A este paso no hace falta que expulsen a más concursantes.