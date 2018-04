Yurena acude a ‘Cámbiame’ para tomarse un respiro

El primer programa de la última semana de ‘Cámbiame‘ ha sido muy emotivo. Yurena ha decidido acudir al programa para hacerse un cambio y verse diferente. No es que ella no esté contenta con su físico o con su estilo, pero el hecho de estar apartada de su carrera musical por cuidar a su madre es algo que, aunque no quiera, le afecta.

Es por eso por lo que Paloma ha decidido hacerle un cambio que le encante y que le ayude en su día a día. Yurena ha confesado que su madre, esa que tanto defendía a su hija en la televisión, lleva cuatro años padeciendo alzheimer, y es por eso por lo que Yurena ha estado tan desaparecida de la escena pública.

Durante la entrevista personal, Yurena se emocionó muchísimo al hablar de su madre ya que, según ella, lo ha dado todo por su hija y nosotros hemos sido testigo durante años. “Mi mamá renunció a todo por apoyarme y que no estuviera sola. Si hay una verdadera madre coraje, es la mía”, ha confesado Yurena.

Pero, ¿Qué ha pasado con el cambio? ¿Se ha dejado hacer de todo o ha puesto pegas como suele ocurrir? Yurena, como no iba a ser menos, ha puesto alguna que otra pega en cuanto al pelo ya que no quería cambiarse ni el largo ni el color, vaya, que apenas ha dejado que le hicieran nada en su pelo color fuego.

Por norma general, esto a los estilistas les suele importar más bien poco, pero, en esta ocasión, han decidido respetar su decisión porque tenía el pelo muy estropeado y no querían que saliese peor de lo que estaba. Eso sí, el estilo de ropa es completamente diferente al que estamos acostumbrados de Yurena.

La estilista ha optado por un look inspirado en los años 60, con una chaqueta corta y unos pantalones vaqueros estilo Capri que ha conquistado a todo el mundo, y no solo porque a Yurena le sienten de maravilla, sino porque son fabulosos. Paloma ha añadido unos tacones de tamaño medio y un bolso de mano bastante grande para darle el remate perfecto.

Este es un look muy ponible, en eso han coincidido todos los estilistas, y es por eso mismo por lo que ha encantado. ¿Cuál ha sido la reacción de Yurena al verse en el espejo de ‘Cámbiame’? La cantante ha admitido que, a veces, se pone vaqueros, pero que nunca se habría puesto una chaqueta como la que Paloma ha escogido para ella. ¿Conclusión? Se ve perfecta.