Alejandra Rubio ha cumplido 18 años, y sus amigos y familiares le dieron una fiesta, el jueves pasado, en una conocida discoteca de Madrid. Al parecer, la hija de Terelu abandonó el photocall cuando estaban todos los medios, creando una situación algo incómoda que borró todo halo de felicidad de la fiesta.

Durante el viernes por la tarde, los colaboradores de ‘Sálvame’ estuvieron analizando la situación y todos fueron bastante críticos con Terelu. Especialmente Mila Ximénez, quien dijo que hace tiempo que no entiende la reacción de Terelu en determinados momentos y lanzó un mensaje a la Campos: “Esto no fue un cumpleaños ni un regalo a Alejandra, es una barbaridad, lo que hiciste ayer con Alejandra es una barbaridad”. En su opinión, la fiesta no era para Alejandra “era para vosotras” y añadía que podría haberlo hecho “más privado”.

Al parecer, en la fiesta, la afluencia de medios superó las expectativas con creces, la prensa tuvo problemas de espacio, la tensión subió y Alejandra se agobió hasta que abandonó el photocall durante unos minutos, pero regresó posteriormente.

Terelu respondió a los medios ante la ausencia de su hija

Cuando Alejandra decidió marcharse, Terelu atendió a los medios, diciendo que era normal la situación, si bien los colaboradores del programa creen que todo lo ha provocado ella porque sabe perfectamente cómo funcionan estos temas en fiestas similares.

Mila además dijo de la Campos que es prepotente con sus compañeros de la prensa: “tienes un tono tan prepotente y clasista… la pena es que tú no vas a recibir el castigo, tienes una persona que es con quien la van a liar”.

La presentadora del viernes, Carlota Corredera, apuntaba que Alejandra regresó luego sin problema al photocall para hacerse algunas fotos, si bien no dijo nada a la prensa. Según la presentadora, que estuvo en la fiesta, Alejandra no parecía demasiada afectada por la situación, pues volvió al interior de la discoteca y se lo pasó muy bien con sus compañeros.

El gesto de Letizia a Sofía

El programa dio a conocer otro ángulo del polémico video de la reina Letizia. En este caso, se vio la cara de la Reina durante unos segundos donde se observa a Letizia haciendo un gesto evidentemente serio la reina emérita que cambia por una sonrisa tras la intervención del Rey.