Iker se deja sobornar por Somoza en ‘Servir y proteger’

Tras una semana agitada en ‘Servir y proteger‘, parece que las cosas seguirán sin calmarse. La policía ha logrado atrapar a Petrovic gracias a una acción heroica de Jesús, el tendero, que ha conseguido reducir al líder de la banda. Petrovic entró en la tienda amenazando al tendero y, posteriomente, a su hijo, por lo que a Jesús no le quedó más remedio que actuar. Eso sí, sorprendió a todos, incluso a la policía.

Pero la tranquilidad no volverá al barrio aún, o al menos no a la comisaría ni a las vidas de los protagonistas. ¿Qué podremos ver en el episodio de hoy de ‘Servir y proteger’? Un soborno que nadie se hubiese esperado. Iker se dejará sobornar por el empresario colombiano.

Somoza ha decidido pagar a Iker para poder recuperar el arma que perdió el guardaespaldas de Petrovic. Ese arma podría inculparlo y ha decidido que es mejor pagar para recuperarla. Iker ha accedido a este cambio de la pistola por una buena cantidad de dinero, por lo que el empresario colombiano ha suspirado muy aliviado. Pero, ¿Qué pasa con Iker? ¿Realmente le merece la pena el dinero? Puede que no sea tan fácil para él.

Por otro lado, la joven estudiante de criminología llamada Isa sigue empeñada en entrevistar a Bremón y es por eso por lo que el comisario, finalmente, accedió a esta entrevista. Ahora bien, parece que la chica tiene otras intenciones y que miente más que habla, por lo que el comisario empezará a sospechar de ella.

El comisario decidirá realizar una pequeña investigación sobre Isa. No tiene muy claras las intenciones de la joven y prefiere estar prevenido, especialmente después de que por la comisaría se escuchen rumores de una supuesta relación entre él y esta joven. Bremón no quiere líos y no está muy seguro de que Isa sea la mejor compañía.

Por otra parte, Alicia y Julio realizan un pequeño acercamiento. Él ha decidido regalarle un libro sobre maternidad y han hablado sobre su relación. Ambos han coincidido en que es una situación extraña, pero que pueden llegar a llevarse bien como hermanos. Esta será una excelente noticia para Quintero, sin duda alguna.

El episodio de hoy se presenta muy interesante, así que te recomendamos que no te lo pierdas a las 16:25 horas en La 1 de TVE. La semana en ‘Servir y proteger’ dará mucho de que hablar y desvelará algunos secretos que, hasta el momento, eran inconfesables. ¡No te lo pierdas!