Boda y ruptura; reality dentro del concurso, en ‘Supervivientes 2018’

Este año ‘Supervivientes 2018’ tiene un reality dentro del mismo concurso. Se trata de la vida paralela de los concursantes. Y ello tuvo su máximo apogeo este domingo en el debate de ‘Supervivientes 2018’.

El reality empezó con una ruptura, “creemos” definitiva, entre Sofía y Alejandro que estuvo con ella durante unos días en la isla. La ex gran hermana lloró y se enfadó cuando supo que Alejandro venía para romper con ella, y ambos estuvieron durmiendo juntos, pero sin pasar nada. Alejandro dijo que como ser humano no quería verla así pero que ya era tarde.

Sofía dijo haber estado ilusionada por Logan porque su cabeza estaba hecha un lío y ella se aferra a quien le hace caso porque toda su vida ha estado falta de cariño. Los lloros de Sofía nos recuerdan a los que ya utilizó en Gran Hermano para dar pena y ganar el concurso.

Una boda con la Pantoja “de cartón” presente

Durante el debate ocurrieron muchas otras cosas. El momento de oro fue la boda entre Alberto Isla e Isa Pantoja en la playa. Todo parecía muy bucólico, pero de sobras se veía una boda hecha deprisa y corriendo para dar más protagonismo al culebrón Pantoja al programa.

La misma tonadillera estuvo presente, en forma de figura, en la boda. Una vez acabada la ceremonia, el hermano de Chabelita, Kiko Rivera, llamó en directo para darle la enhorabuena y decirle que es el padrino de bodas y que espera que se casen en España. Al ser preguntado por la reacción de su madre, Kiko dijo que no sabía ni si ella estaba viendo el programa, que no hablan de esas cosas. De todos es sabido que la tonadillera no acaba de estar cómoda con la relación que mantiene su hija con Alejandro Isla, pese a que tienen un hijo en común.

Un abandono, María Lapiedra

Durante el debate, María Lapiedra abandonó como concursante de ‘Supervivientes 2018’. La catalana ya no puede estar más tiempo sin sus hijas y le da muchas vueltas a la cabeza. Aunque su novio en el plató, Gustavo González, le dijo que resistiera, ella acabó como la segunda en abandonar el programa este año.

El primero, Adrián, estuvo en el plató y confesó que sí se había arrepentido de dejar el concurso. Sus palabras emocionaron a sus amigos, como a Abraham. Pero ahora deberá pagar una gran multa por haberse ido.

¿Qué próximas sorpresas nos esperan en el programa? Lo veremos este martes a las 22.00 en ‘Tierra de nadie’.