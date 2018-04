Amaia y Alfred comienzan en Londres su gira europea para promocionar ‘Eurovisión 2018’

Desde que salieron de la academia de ‘Operación Triunfo’ la vida de Amaia y Alfred ha cambiado radicalmente. Tras la gala en que se decidió que esta pareja de jóvenes talentosos representara a España en el Festival de Eurovisión 2018, todo ha sido promoción del tema que interpretarán, llamado ‘Tu canción’. Tras una ardua campaña por España, ahora toca que los conozcan fuera, y la primera de muchas paradas ha sido Londres.

Así pues, la capital inglesa fue el lugar de destino de la pareja de moda en España, donde participaron en la London Eurovision Party. Allí, según afirma Amaia, ganadora de ‘OT 2017’, se encontraron un público muy entregado y con muchas ganas de participar. De hecho, la navarra comenta que se vio sorprendida, ya que la gente se sabía la canción que nos representará en el festival.

La fiesta tuvo lugar en el Café de París, y allí realizaron una versión acústica de ‘Tu canción’ que encantó al público asistente. Sin duda, un baño de masas que supone todo un subidón para la moral de los chicos antes de la gran cita.

Además, tuvieron la oportunidad de interpretar sendos temas en solitario que también gozaron de éxito entre el entregado respetable. En este caso, Amaia se decantó por El Kanka, con ‘Instrucciones para bailar un vals’, que la navarra cantó acompañada de su piano. Por su parte, Alfred interpretó a la guitarra ‘This ship is going down’.

Pero no fueron nuestros chicos los únicos que asistieron a la fiesta eurovisiva londinense. También compartieron escenario con otros 20 artistas de otros países participantes en el festival. Junto a ellos se pudieron escuchar las voces de Ari Olafsson, de Islandia, Rasmussen, de Dinamarca, Surie, del Reino Unido o Cesar Sampson, de Austria. Y así, hasta una veintena de artistas que se dieron cita en esta fiesta para los fans de Eurovisión.

Próximos destinos de Amaia y Alfred en su promoción

Pero la gira europea de Amaia y Alfred no acaba en Londres, como es imaginable. Los chicos tienen muchas más citas en su promoción por el viejo continente, y mañana estarán en la tercera edición de Israel Calling, en Tel-Aviv, para posteriormente viajar hasta Ámsterdam para participar en Eurovision in Concert, el próximo 14 de abril.

Sin duda, la agenda de Alfred y Amaia es frenética, y más ahora que entramos ya en el último mes para la celebración del Festival de Eurovisión y los actos se suceden a diario. Recuerda que el próximo 12 de mayo tienes una cita ineludible con la música en un escenario inmejorable, Lisboa. Pero antes, disfrutemos de los triunfitos más exitosos del momento.