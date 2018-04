Amaia y Alfred junto a parte de la Familia Real en el estreno de ‘Campeones’

Amaia y Alfred no quisieron perderse el estreno de una de las películas más esperadas de la temporada, ‘Campeones’, de Javier Fesser, que interpreta Javier Gutiérrez. Igual que ellos, un miembro importante de la Familia Real, la infanta Elena, hermana del Rey Felipe VI.

No obstante, suponemos que dado el momento crítico y delicado que vive la Casa Real a tenor de los últimos acontecimientos, la infanta Elena no se dejó ver demasiado, y no posó en el photocall. Es normal, puesto que el incidente entre la reina emérita Doña Sofía y la reina Letizia todavía está dando mucho de qué hablar.

Sea como fuere, a nosotros nos interesan las andanzas de Amaia y Alfred, que en breve nos representarán en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018, que tendrá lugar el 12 de mayo en Lisboa, la capital portuguesa.

Está claro que los triunfitos están de moda. En todos los saraos son invitados, y allí que van a promocionar su gira, su próxima presencia en el festival y su desparpajo y simpatía. Por eso posaron en la alfombra roja sonrientes, naturales y divertidos, como es natural en ellos.

Además, no fueron Alfred y Amaia los únicos triunfitos en el pase de la película. Si hace poco veíamos a Ana Guerra junto a Paz Vega presentando ‘Fugitiva’, serie de La 1, en este estreno también estuvieron Roi y Cepeda, que no quisieron perderse la que puede ser una de las películas españolas más taquillera del año.

Este tipo de actos deben ser agradables para la joven pareja. La preparación para el festival no tiene descanso. Tienen que ensayar, promocionar y estar en miles de eventos al cabo del día. Por eso poder pasar un rato en el cine como cualquier pareja de jóvenes en la noche madrileña debe ser para ellos un descanso importante.

El acto tuvo lugar en los cines Kinépolis, donde se codearon en la premiere con lo más granado de la actualidad española. Sin duda, son los chicos de moda.

‘Campeones’, una película con un bello trasfondo

Javier Gutiérrez afirma con rotundidad que es la película más hermosa que ha hecho nunca. Y es que este film que narra la historia de un entrenador de baloncesto que acaba dirigiendo a un equipo de chicos con discapacidad intelectual seguro que sirvió a Amaia y Alfred para que soltaran más de una sonrisa, pero también alguna que otra lagrimita. Seguro que Javier Fesser ha logrado emocionarles en la sala de cine.