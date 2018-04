Violeta expulsa a Álvaro de ‘MYHYV’

El programa del viernes de ‘MYHYV‘ ha sido muy intenso. Violeta ha decidido expulsar a uno de sus pretendientes, uno de los que más le gustaba, y Sophie le ha dado la bienvenida a tres pretendientes más. Después de hacer la criba en el programa anterior, necesitaba más chicos a los que conocer.

Violeta está muy disgustada ya que el directo que hizo con sus amigos en las vacaciones de Semana Santa no le ha sentado nada bien. A la tronista no le pareció bien que Álvaro hiciera un directo con sus amigos hablando de él como un futuro tronista ya que esto le ha hecho pensar que solo está con ella por el postureo.

Después de mucho discutir, Violeta ha decidido expulsar a Álvaro del programa ya que, según ella, ‘no va a permitir que nadie le estropee su trono’. Alba Carillo ha defendido a Álvaro, pero las cosas estaban ya demasiado tensas y nada tenía arreglo.

Nagore y Emma han lanzado un mensaje para todos, tanto para los espectadores como para los tronistas y pretendientes. No hay que tomarse de forma tan seria las cosas de las redes sociales. No hay que darle tanta importancia, aunque ellos no pueden evitarlo.

Sophie, por su parte, ha decidido darle una oportunidad a tres nuevos pretendientes tras la criba. En el programa anterior tan solo se quedó con sus dos favoritos, Uri y Javi. Los chicos estaban muy contentos, hasta que se han enterado de que Sophie estaba abierta a conocer a más pretendientes.

Los tres nuevos chicos de Sophie han entrado con una actitud desafiante, tal y como hizo Luis, el pretendiente de Violeta, y esto es algo que a la tronista le ha gustado. Quiere chicos con carácter y parece que eso es lo que ha recibido. ¿Cómo serán las próximas citas? Nos olemos que muy diferentes. Sophie ha decidido ser más abiertas y mostrarse más como es. Eso de ser tímida ya se ha acabado.

Y es por eso por lo que ha sorprendido a Uri y Javi con un baile y con una canción. Ha querido darle una sorpresa a sus chicos y, al final, nos la ha dado a todo el mundo. ¡Sophie tiene una voz espectacular! Es cierto que los nervios han hecho que se equivoque en algún que otro momento, pero ella ha seguido para hacer disfrutar a sus pretendientes.

