Saray Montoya expulsada de Supervivientes por agresión

La gala de ayer de ‘Supervivientes 2018‘ empezó con la expulsión de Saray Montoya por una conducta poco apropiada. Después de una fuerte discusión con Romina Malaspina, la sevillana le dio un tirón de pelo y varios pisotones. Saray, como ex concursante, se arrepiente enormemente de lo sucedido y acepta la expulsión disciplinaria.

Tras la pelea, Saray Montoya fue apartada del grupo del lado Salvaje y trasladada fuera de la playa para esperar el veredicto del programa. Finalmente, la dirección el programa decidió expulsar a Saray por la agresión a Romina. En el programa saben que Saray fue objeto de provocaciones durante todo el día, pero no consienten las agresiones, por lo que la diseñadora no pudo continuar en el concurso.

Saray reaccionó así a esta expulsión: “Lo entiendo. Ya que estoy expulsada, deciros que no se puede estar machacando a una persona todo el día, he sentido desprecio, he sentido racismo, he sentido humillaciones y, sobre todo, he sentido que le han hecho daño a una de las personas que aquí tengo, que es Raquel Mosquera, y delante de mí no le hace daño a nadie. Eso no quiere decir que tenga excusa lo que hice, pero a todos se nos van los nervios en un momento de la vida. Aunque pida perdón no tiene excusa, porque lo he hecho. Y decir que si el programa lo ve así, yo lo acepto porque es el protocolo y los vídeos están ahí, se ve todo lo que pasó”.

El marido de Saray estaba en shock y confesaba que la habían tenido que provocar mucho para llegar a esa situación. Jorge Javier estaba de acuerdo con el marido de la sevillana, pero también en que Saray ha caído en la trampa y no debería haberlo hecho.

Después de comunicárselo a Saray Montoya, Jorge Javier conectó con la isla para comunicarlo al resto de concursantes y para hablar con ellos de lo sucedido. Jorge le dijo a Romina que no se sintiera como la ‘ganadora’ ya que no había ganado nada. Ella comentó por lo bajo que ella era la ‘herida’ y no la ganadora.

La argentina se propuso un objetivo que a Jorge Javier le ha decepcionado, el lograr que Raquel y Saray le pegaran. Después de las imágenes emitidas, Jorge Javier le preguntó a Romina qué pasó exactamente, a lo ella dio una versión poco real. ‘Estas mintiendo, la dirección del programa niega taxativamente tu versión‘, afirmó Jorge.

Finalmente, Romina ha sido nominada por haber provocado a Saray para que, finalmente, le pegara.