Así fue la ruptura de Alejandro Albalá con Sofía en Supervivientes

Después de terminar su relación en el plató de Telecinco, Alejandro Albalá ha viajado hacia la isla de ‘Supervivientes 2018’ para encontrarse cara a cara con Sofía y dejarla frente a las cámaras ya que, después de todo lo vivido, no podía seguir en esta situación que apenas le dejaba dormir por las noches. El encuentro ha sido muy tenso, aunque esperado.

Sofía y Alejandro comenzaron una relación hace tres meses. Durante el programa, Sofía ha confesado que no lo consideraba como novio, pero Alejandro nos ha confesado que horas antes de partir hacia la isla Sofía se abrazó a él y le dijo que lo quería y lo amaba. Pero fue llegar a Honduras y cambiar a Alejandro por Logan.

En la cena romántica que el programa le ha preparado a Alejandro y Sofía, el primero le ha dicho: ‘Se te debería caer la cara de vergüenza, no me has guardado ni un minuto de respeto. Te fuiste diciendo que me querías y al día siguiente ya tonteabas con otro‘. ‘Me has negado delante de toda España’. El joven está muy dolido y lo ha expresado durante toda la velada.

Sofía, por su parte, ha atendido a todo lo que Alejandro le decía, pero, llegado su turno, ha explotado. Sofía ha confesado que horas antes había dicho que se sentía utilizada y que sentía que ‘la habían embrujado‘. Además, admite que días atrás le estuvo diciendo a María Lapiedra lo mucho que lo sentía y que sabía el daño que estaba haciendo fuera.

‘Cuando entré estaba muy confusa y ya sabes que me pego a quien me da cariño, sea chico o chica‘. ‘Logan me ha usado como estrategia y yo he sido tonta’, son las palabras que Sofía le ha dicho a Alejandro. A pesar de todas las explicaciones, Alejandro ha dicho ‘Ella y yo ya no estamos juntos‘. El chico no quiere saber nada más de Sofía y así lo ha demostrado.

Sofía ha intentado solucionar la situación diciendo ‘Se que no es irreversible. Sabiendo que no ha estado con ninguna chica fuera y que ya está divorciado quiero estar con él’, pero puede que ya sea demasiado tarde para ellos.

Jorge Javier Vázquez, por otra parte, le ha propuesto a Alejandro Albalá quedarse en la isla con Sofía Suescun toda la noche como concursante del futuro, es decir, para poder participar en ‘Supervivientes 2019‘. El chico no ha dudado ni un segundo y ha aceptado la propuesta del presentador.