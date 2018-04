Nuevos 5 nominados en ‘Supervivientes 2018’

Esta semana hay 5 nominados: Sergio, Sofía, Romina, Fernando y María Jesús en ‘Supervivientes 2018’. Estaba claro que Sofía volvería a la palestra por las disputas que tiene con todo el mundo. Mientras que al quedar líder Raquel también era previsible que Romina y María Jesús, sus enemigas, fueran las nominadas.

¿Cómo han ido las nominaciones?

La expulsión disciplinaria de Saray ha marcado las nominaciones y este hecho ha supuesto la nominación directa de Romina por parte del programa a causa de un grave enfrentamiento entre las dos.

Sofía ha sido la nominada del grupo del ‘Lado Civilizado’ y Sergio, por parte de Francisco, su líder, y María Jesús, nominada del equipo del ‘Lado Salvaje’ y Fernando, nominado directo por Raquel, la líder.

‘Lado Civilizado’

Sofía ha votado a Isabel para irse y Alberto y Sergio la han votado a ella. Las razones de Alberto: “es evidente, nunca hemos compaginado y yo voy a lo mío, ella a lo suyo, es una niña que dice las cosas a la cara pero muy prepotentemente y eso me tira para atrás, estaría más tranquilo si no estuviera ella”.

El nominado del grupo es Sofía, por lo que Francisco, como líder, debía añadir un nombre a la lista: “Voy a nominar a Sergio, porque en el caso contrario él hubiese hecho exactamente lo mismo”.

‘Lado Salvaje’

En este equipo María Jesús ha nominado a Fernando, Maestro Joao a María Jesús, y Romina ha explicado: Me duele mucho nominar, porque estamos muy unidos, pero no me queda otra, a Fer, por descarte. Logan ha decidido que quiere que se vaya María Jesús. Por tanto, como Romina estaba nominada, la otra ha sido María Jesús y la líder Raquel ha decidido que votaba a Fernando.

El programa ya ha comentado que excepcionalmente esta semana había 5 nominados. La ‘asilvestrada’ de esta semana ha sido María Lapiedra que se queda una semana más, porque tampoco ha habido expulsión directa, y convivirá con Melissa y Mayte en El Mirador, donde no están nada mal.

En definitiva, una noche movidita, con muchas sorpresas, especialmente porque nadie esperaba que Francisco y Raquel fueran los líderes y eso imponía una decisión distinta para los nominados.

¿Qué pasará la semana que viene? ¿Quién saldrá expulsado o ‘asilvestrado’? lo veremos el jueves que viene en la gala de ‘Supervivientes 2018’