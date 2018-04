Momentazos Gala 4 ‘Supervivientes 2018’: Los nominados, la expulsión disciplinaria de Saray y una pedida de mano

La gala de este jueves de ‘Supervivientes 2018’ batió récords de audiencia, con un 32,5% de share. Esto fue porque ocurrieron muchas cosas destacadas y que darán mucho que hablar durante las próximas semanas. No te pierdas nuestro repaso semanal de todos los momentazos de la Gala 4 de ‘Supervivientes 2018’ protagonizada por la expulsión disciplinaria de Saray Montoya y la ruptura de Alejandro Albalá y Sofía Suescun.

El programa decidió ayer expulsar a Saray Montoya, de forma disciplinaria por conducta inapropiada, porque había tirado de los pelos y pisado a Romina en una de sus discusiones. La violencia no se puede consentir y de la misma forma que ha pasado veces en ‘Gran Hermano’, aquí debía suceder lo mismo.

En ese momento, Saray, que estaba nominada, ya no podía ser expulsada y el recuento empezaba de nuevo. La Gipsy King estaba muy arrepentida por lo sucedido, si bien el programa también sancionará a Romina por sus provocaciones a Saray. La verdad es que ya hacía tiempo que ella quería irse y la convivencia era totalmente insostenible, por lo que ha sido lo mejor para ella.

Declaración de amor y una ruptura en directo

Isa y Alejandro aparecieron en escena para hablar con sus respectivas parejas. Por un lado, Chabelita se encontró con Alberto Isla quien se arrodilló y le pidió si quería casarse con ella, a lo que ésta le contestó que sí. Mientras que Sofía, justo antes de aparecer en escena Alejandro, explicaba que no tenía claro si quería una relación con Logan, al menos aquí.

Cuando Alejandro vio a Sofía no quería casi ni hablar con ella. Le echó en cara el comportamiento con Logan de estas semanas. Afirmaba muy contundente: “me has demostrado que no me quieres y la clase de persona que eres”. Así que cortó con ella y se quedó a dormir en la isla como concursante del futuro (concursante de ‘Supervivientes 2019’).

Dos nuevos líderes: Saray y Francisco

Contra todo pronóstico, el programa realizó una prueba en la que debían medir la cantidad de espagueti que se comían los concursantes. Y para sorpresa de todos, por un lado, la líder fue Raquel, y por el otro, Francisco. Esto les da poder para nominar a una persona, y ya sabemos con quiénes se llevan peor.

A la vez, no hubo expulsión definitiva, pero la ‘asilvestrada’ fue María Lapiedra, quien vivirá en El Mirador durante esta semana con Mayte y Melissa. Mientras que los nominados de esta semana son 5 en total: Sofía, Sergio, Romina, Mª Jesús, y Fernando.