¿Quién estará junto a Alfred y Amaia en el Festival de Eurovisión 2018?

Entramos ya en la recta final para que dé comienzo el Festival de Eurovisión 2018, y comienzan los rumores. Apenas queda poco más de un mes, y ya sabemos cómo es ‘Tu canción’, el tema que interpretarán Alfred y Amaia el 12 de mayo. Sin embargo, la pareja de moda en toda España no va a estar sola en tan magno evento. ¿Quiénes serán sus acompañantes?

Si eres un eurofan, no hay que decir nada. Pero si no lo eres, si has visto alguna vez la gala, seguro que te has fijado durante las votaciones en las mesas donde se sientan los intérpretes junto con un grupo de personas que les acompañan.

Por lo normal, los comentaristas que retransmiten la gala suelen hacer alusión a estas personas, que tienen el honor de hacer compañía a los representantes de cada país en este gran festival de la canción europea.

También hay otro grupo de amigos y familiares que se incluyen entre el público.

Así que, ¿quiénes serán los agraciados que estarán junto a Alfred y Amaia en la tensa espera de las votaciones en Lisboa? Poco a poco se va deshojando la margarita, y ya tenemos algunos nombres en la cartera.

Los acompañantes confirmados de Alfred y Amaia en Eurovisión 2018

El primero que ya sabemos a ciencia cierta que estará en la gala es Roberto Leal. El que ha sido presentador de la exitosa temporada de ‘Operación Triunfo 2017’ se ha mostrado como gran apoyo de los chicos que allí concursaron. Se le ha visto en su concierto de Madrid y les ha ayudado cuanto ha podido. Recientemente confirmó qué que el talent vuelve este año en octubre a RTVE y que estará con Amaia y con Alfred para dar toda su ayuda en Eurovisión.

También estarán con los chicos Manu Guix y Noemí Galera. Ambos han sido básicos en el desarrollo artístico de la pareja. Los profesores afirman que los chicos son como sus ‘niños’ y desean estar con ellos en cuanto necesiten para dar su apoyo, cariño y ayuda especial.

Ahora, parece que también se confirma la participación de los Javis. Tanto Javier Calvo como Javier Ambrossi habían manifestado su deseo de estar en Lisboa, y parece ser que su sueño ha sido concedido. También apoyarán a Amaia y a Alfred para intentar traer el triunfo para España.

Así que, de momento, estos son los nombres que estarán con nuestros representantes en el Festival de Eurovisión 2018 que tendrá lugar el 12 de mayo en Lisboa junto con Aitana, la gran amiga de Amaia. ¿A quién apuntarías tú?