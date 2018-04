Jenni, a punto de abandonar el plató de ‘MYHYV’

Las confidencias de Semana Santa están repercutiendo mucho en el trono de Albert de ‘MYHYV‘. El tronista no se siente seguro con algunas de sus pretendientas, especialmente con Jenni, y se ha dedicado a atacarla durante gran parte del programa. El tronista está cabreado y se le ha notado muchísimo. Parece que la paciencia de Albert hoy ha estado de vacaciones.

Tras las confidencias, Albert se ha mostrado muy serio y frío con sus pretendientas. Esto ha hecho que Jenni, al final, se derrumbara en el plató. Ella le ha pedido en varias ocasiones que pare, pero el cabreo del tronista no lo ha dejado, o al menos no al principio. Es más, incluso Nagore le ha echado una mano a Jenni diciéndole a Albert que estaba siendo muy cruel.

Jenni no sabía donde meterse y llegó un momento en el que le preguntó al tronista que por qué estaba ella ahí. ‘Ya no se qué hago aquí. Me entran ganas de coger e irme’, ha sido la respuesta de Jenni. Albert, por su parte, ha contestado así: ‘Sí, a mi también me entran ganas de irme muchas veces’. Y parece que no le ha sentado nada bien a la pretendienta.

La joven le ha pedido que no fuese tan borde con ella y que parara, a lo que Albert le ha contestado lo siguiente: ‘Tú puedes decirme lo que quieras y yo a ti no‘. Jenni ha confesado que no le gusta esta parte de su tronista, pero él le ha dicho que tiene que conocer todas sus facetas. Tanto las buenas como las malas.

Tras estos momentos de tensión, Jenni se ha levantado y ha abandonado el plató detrás de un mar de lágrimas. No podía más. Albert la ha seguido fuera del plató ya que, como bien ha confesado en más de una ocasión, no le gusta que sus chicas sufran.

Ahí detrás, apartados, Jenni y Albert han podido hablar con más calma. El tronista le ha confesado a Jenni que está cabreado y que cree que no ha hablado mal en ningún momento, pero ella no piensa de la misma forma y se plantea abandonar la conquista. Tras unos segundos de silencio, Albert ha estallado en lágrimas y le ha dicho a Jenni ‘No quiero que te vayas’.

Parece que es cierto eso de que, después de la tormenta siempre llega la calma, o al menos por ahora. Jenni y Albert se han reconciliado, pero, ¿Tendrá el tronista de ‘MYHYV‘ la misma confianza a partir de ahora?