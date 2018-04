Duro enfrentamiento entre Rafa Mora y Terelu, en ‘Sálvame’

Los posados de Terelu con su hija mayor de edad Alejandra y los rumores de que a ella podría gustarle la televisión para colaborar en un programa centran las tardes de ‘Sálvame’. Este miércoles Rafa Mora, desde casa, y Terelu en el plató tuvieron una sonada disputa que acabó con la paciencia de la Campos.

Rafa Mora asegura que tiene amigos en común con la hija de Terelu Campos y le cuentan que a ella no le importaría participar en programas de Telecinco. La colaboradora ha vuelto a desmentir este hecho y dice que su hija quiere estudiar diseño. El colaborador ha declarado que cree que Terelu le tiene una especial manía, pero ella lo niega. Es más, Terelu piensa que Rafa quiere aprovecharse de esta situación y la hija de la Campos, muy enfadada, ha respondido: “ni un segundo más de gloria a mi costa, querido”.

Terelu también se ha enfrentado a Kiko Hernández. Al parecer, Kiko también ha aireado cuáles son las intenciones de la hija de la Campos y ya han tenido un “rifirrafe” en la reunión que se ha traducido en un incomodísimo silencio en plató.

Como el silencio entre ambos continuaba, Kiko ha explicado la situación: “Terelu no me habla, hemos tenido un pequeño rifirrafe en la reunión, no está conforme con mis opiniones y está disgustada”.

Además, Terelu también se ha molestado porque Kiko ha comparado a su hija con Chabelita en el sentido de que podría ser alguien que no quisiera estudiar ni trabajar.

Las imágenes de Letizia se siguen comentando

Las famosas imágenes donde la reina Letizia parece apartar a la reina emérita de todo protagonismo se siguen comentando en el programa. Antonio Montero, conocedor de los entresijos de la Casa Real, comentó que todo esto era ya algo que se veía a venir, porque la relación de la familia es mala desde hace tiempo.

‘Sálvame’ ha requerido la presencia de un profesional que lee los labios y cree que a la salida de la Catedral de Palma la reina le dice a Doña Sofía: “¿dónde vas tú delante?”. Una situación muy incómoda que traerá cola y que suponemos que no habrá gustado nada al rey, pues su madre ha sido siempre el referente para él.

Esta tarde a partir de las 16h. nuevas aventuras en el plató de ‘Sálvame’.