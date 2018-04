‘Desparecidos’ entrevista a la madre de un chico, tras 31 años perdido

El programa ‘Desaparecidos’ de RTVE trató ayer varios asuntos para esclarecer casos de personas que se encuentran todavía desaparecidas tras muchos años después.

Es el caso de David Guerrero, del que no se sabe nada hace 31 años, cuando siendo un niño fue a una exposición y no volvió. No hay ninguna pista sobre él y la Interpol ha estado actuando durante años.

David Guerrero Guevara era un niño introvertido, excelente pintor, al que había que regañarle para que saliera de casa. La última vez que le vio salía de su casa para coger un autobús que le debía dejar en el centro de la ciudad. Se dirigía a la galería de arte «La Maisón», donde participaba en una exposición colectiva sobre la Semana Santa de Málaga.

Esta desaparición es una de las más enigmáticas de España, y en el programa, su director, Paco Lobatón, entrevistó a la madre de David. Una mujer que mostró una gran serenidad y entereza y en la que se incidió en qué se puede esperar cuando han pasado 31 años sin saber de un hijo. David pintaba cuadros y en el programa se enseñaron algunos de ellos.

¿Víctima de una red de tráfico de órganos?

Mientras que también se habló del Miguel Ángel Santamaría, del que se sospecha que pudo ser víctima de una red de tráfico de órganos. El viaje de Miguel Ángel comenzó el 28 de abril de 2005. Aquel día, abandonó en tren el País Vasco con más de 10.000 euros en su cuenta y el deseo de viajar por toda Europa.

En inicio, se creyó que el cuerpo de Miguel Ángel había aparecido flotando en avanzado estado de descomposición junto a la orilla del fiordo de Lidingö, en Estocolmo. La primera autopsia indicaba suicidio. Pero otra autopsia apuntaba a que carecía de corazón y de la mitad del hígado. Y hay evidencia de que fuera correctamente identificado según el estado que presentaba el cuerpo.

Por otro lado, Andrés Mora era un chico que dejó los estudios y su vida para iniciarse en nuevas aventuras. Según apunta el programa, su pista se pierde en Canarias, pero hay nuevas pistas en el caso que aseguran que podría estar en la India.

Nuevas investigaciones del programa el miécoles que viene a las 22.40h en RTVE.