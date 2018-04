Un beso… no correspondido en ‘First Dates’

El restaurante más famoso de la televisión sigue invitando a parejas para que se enamoren en ‘First Dates’. Pero esto no es siempre tan fácil. La cita entre Fran y Mónica empezaba bien, aunque a ella no le atraía nada físicamente.

Aún así se han ido al reservado a jugar a las bolas. Y en una de estas salió darse un beso en la boca. Fran aprovechó el momento para conquistar a Mónica y se dieron el beso, pero ella le rechazó para una segunda cita. Pues ya había dejado claro que no le gustaba.

Toñi, nada convencida con su cita

Toño y Cipri, ambos de 59 años, no tienen demasiadas cosas en común. Por un lado Toñi no paraba de preguntar y Cipri era de los que no hablaban mucho. Cuando Cipri le comentó que en siete años, tras su separación, no había tenido una relación seria, ésta lo vio algo extraño. “Algo esconde”, dijo.

Mientras que Cipri le comentó que trabajaba en un bar musical con su hijo y ahí estaba todas las noches. Un trabajo que tampoco gustó a Toñi, quien, aunque dijo que no, se mostró algo celosa con esta situación. Cipri dijo de ella, “esta quiere un hombre solo para ella a su antojo y no puede ser”. Además viven en ciudades distintas, y ella incluso ha comentado, sin acabarlo de conocer bien que no le soporta. La cita no podía acabar de peor manera y ambos pensaron en no tener un segundo encuentro.

Un extraño acento

Unos están lejos y otros en la misma ciudad, aunque Paula no lo crea. El acento de Adrián la confundía y pensó que era o Argentino o bien Uruguayo, pero nada más lejos de la realidad porque también era de Vigo como ella. Poco tiene que ver el acento gallego con el sudamericano. Algo que sorprendió bastante a Paula. Pero ser de la misma ciudad es siempre una gran ventaja. Una gran parte de las parejas de ‘First Dates’ se queja cuando su cita es de la otra punta de España porque no ven una relación sólida cuando hay distancia por en medio.

Hoy más parejas se darán cita en el restaurante del amor. Recuerda que puedes verlo a partir de las 21.45h en Telecinco.