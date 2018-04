Ahora sí, tras la repesca, ya están los 15 finalistas de ‘Got Talent España 2018’

Lo anunció Santi Millán, el presentador de ‘Got Talent España 2018’, y así ha sido: prometió repesca, ha habido repesca y ya conocemos a los 15 finalistas del talent show más célebre del momento. ¿Quieres saber quiénes son los últimos tres que se unen a los 12 ya seleccionados? ¡Vamos a conocerlos!

En una repesca muy reñida, los jueces del programa de Telecinco han tenido sus más y sus menos para elegir a los tres últimos finalistas. Tanto Risto Mejide como Jorge Javier Vázquez, Edurne y Eva Hache han tenido sus más y sus menos, sus dudas y seguridades, sus favoritos y sus menos favoritos. Pero finalmente han llegado a un acuerdo para que se clasifiquen DVP Dancers, Tomás y Buccaneers.

En una repesca en que ha habido de todo, la propuesta de DVP Dancers con su baile de claqué les ha valido su pase a la final. Con música en directo que interpretaban las propias bailarinas, su número de Broadway se ganó al público y al jurado.

Además, también Tomás, el mago, se ha clasificado para la gran final. Sus trucos se han ganado el favor del jurado, ya que ha demostrado gran talento en este complejo arte, que sabe trufar de humor por doquier. Incluso se permitió el lujo de vacilar a Risto Mejide, y aun así llegar a la gran y ansiada final.

Por último, The Buccaneers han sido los terceros finalistas de la noche, con polémica incluida. ¿Con quién? No podía ser con otro que no sea Risto Mejide. Los chicos han puesto toda la carne en el asador y se han arriesgado para demostrar al juez su valía, ya que en su número anterior fueron duramente criticados por el publicista.

No obstante, los chicos se atrevieron incluso a criticar a su propio crítico, Risto Mejide. Aun así, sus comentarios fueron bien aceptados por este jurado que, pese a que les añadió que todavía tienen margen de mejora, fue quien se subió al escenario para informarles que les daba un voto de confianza en la gran final de ‘Got Talent España 2018’.

El miércoles que viene, la gran final de ‘Got Talent España 2018’

Y ahora que tenemos confirmados a los 15 finalistas de ‘Got Talent’, solo queda esperar la gran final. Sin duda, si hay un claro favorito, ese es el poeta César Brandon, que ha demostrado su talento poético que le valió la publicación de su primer libro. No obstante, en una final, todo puede pasar…