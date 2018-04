Romina llama “loca” a Raquel tras su enfrentamiento en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’

Durante el programa de este martes de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, en Telecinco’, pudieron verse los duros enfrentamientos de Raquel hacia María Jesús y Romina. En un momento del enfado, Romina llama loca a Raquel y se desata la polémica en la isla y en el plató.

Los familiares de Raquel comentaron que es muy feo comentar esto de alguien que ha estado tiempo “enferma”, mientras que otros colaboradores opinaron que Romina no sabía de la situación de Raquel y que es María Jesús quien le explica todo.

El programa, conducido por Jorge Javier Vázquez, quien está en su salsa, también volvió a comentar que ya queda menos para que Albalá e Isa viajen juntos a Honduras. El presentador bromeaba con Alejandro sobre la mala suerte que tiene. “Si sigues a este paso, irás a la isla y Sofia te dejará a ti en directo”. Alejandro ya se lo toma a broma y le da igual lo que pase.

Sofía y su amor por Logan

Aunque Sofía tiene muchos enemigos en la isla, parece que Logan está por ella, y ella por él. Así que cuando esta se entere que ya no es novia de Alejandro incluso le va a poner contenta.

El modelo ha querido sorprender a Sofía con un romántico gesto: ha dibujado con piedras un corazón que contenía su inicial en el interior. “Yo me voy a volver loca, me dan ganas de saltar esta valla y comérmelo a besos. Me da miedo de lo que pueda pasar”. Así que están cada vez más unidos.

En el plató, Suso hablaba de cómo fue su primera vez con Sofía en la casa de Gran Hermano, algo poco caballeroso por su parte.

El amor esté en el aire en la isla y Mayte no deja de pensar en Fernando, que ha tenido, al igual que Logan con Sofía, un romántico gesto. “Fernando me hace corazones en la arena, me deja mensajes y eso me gusta mucho”.

El Maestro Joao sigue dándonos minutos de gloria, y ahora también es vidente a través de los pezones. Romina se los ha enseñado y él le ha acertado todo su pasado y respecto al futuro le ha dicho: “Una relación tuya que vas a tener y va a ser buena y brutal es con alguien que ya has conoces”.