Somoza podría tener información privilegiada para Quintero en ‘Servir y proteger’

Parece que la banda que está cometiendo los robos en ‘Servir y proteger’ no se da por vencida. No le importa que la policía esté detrás de ellos y le vayan a pisar los talones. Ellos siguen con su plan y parece que no pararán hasta cumplirlo. Pero, ¿Cuál es realmente el propósito de esta banda? ¿Solo robar? Estamos seguros de que no, algo más buscan.

Julio sigue recuperándose de las heridas causadas por una paliza que recibió por parte de la banda. Ahora, el hijo de Quintero es una pieza clave para descubrir quién se esconde tras esta banda. Es por eso por lo que también temen por su vida. No saben de lo que sería capaz dicha banda, así que, por si acaso, Julio estará protegido para evitar una desgracia.

Alicia, por otra parte, se dedica al trabajo de oficina en estos días. Miralles no le permite salir de la comisaria para enfrentarse a la banda armada. Teme que sufra algún ataque y eso no pueden permitirlo.

Parece que Somoza también esta metido en el ajo ya que tiene información privilegiada sobre Petrovic, el líder de la banda croata que tantos problemas está causando en el barrio de Distrito Sur. Esta información podría resultarle muy valiosa a Quintero y es por eso por lo que el empresario colombiano buscará la forma de formar una alianza con él. ¿Cederá ante la presión que está sufriendo o se mantendrá fiel a sus principios a pesar de todo?

No te pierdas los próximos episodios de ‘Servir y proteger‘ si quieres saber si se hará una alianza entre los dos empresarios. Podría ser un momento muy decisivo para todos y es por eso por lo que Quintero dudará mucho.

Por otra parte, María y Jesús nos darán una sorpresa en este episodio. Llevan varias semanas conociéndose y parece que la cosa iba bien, especialmente después de que Jesús le contara a María su historia con su ex mujer. El acercamiento era inevitable y esto, por otra parte, hace que Elías se esté muriendo de celos.

Pues bien, después de tanta charla han decidido pasar a la acción y veremos como María y Jesús terminan consumando la relación que se ha ido haciendo día tras día.

No te pierdas los nuevos episodios de ‘Servir y proteger’ de lunes a viernes a las 16:25 horas en TVE. La cosa se pone muy interesante y parece que, al fin, habrá un final para la historia entre Somoza y Quintero.