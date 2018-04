Momentazos de ‘Second Dates’, la noche de las segundas citas de ‘First Dates’

El restaurante de ‘First Dates‘ abrió sus puertas para un evento especial, ¡Una noche de segundas citas! El programa ha decidido volver a unir a parejas que dijeron que sí en su primera cita para ver cómo les ha ido unos meses después. El resultado ha sido sorprendente en algunos casos aunque, en general, parece que cuando se dan el sí en ‘First Dates’ es para toda la vida.

En el programa hemos visto muchos besos, mucha complicidad y mucho amor entre las parejas de ‘First Dates’. Una de las parejas es la que está compuesta por Camila y Fran, dos jóvenes que, desde que se conocieron, no han dejado de estar juntos. Camila tiene a su familia en Colombia, por lo que se siente un poco sola. Pero eso se ha acabado. La familia de Fran la ha acogido muy bien y ella está muy agradecida por eso. Además, Fran admite que Camila le ha cambiado la vida y que ha hecho que sea mucho más romántico.

Pilar y Luis también están muy enamorados, es más, Pilar decidió regalarle a su chico su anillo de soltera ya que, según sus propias palabras, ‘ya no quiere estar soltera nunca más‘. Han encontrado el amor que tanto esperaban, al igual que Cinthya y José. Él ha pedido el traslado a Granada porque quiere formar una familia con ella. Cinthya está encantada.

Pero no todo ha ido a la perfección en las segundas citas de ‘First Dates’. Aingeru se ha encontrado con algo que no tenía en mente, una confesión de Desireé que lo ha dejado totalmente desconcertado. En un principio, Aingeru volvía al restaurante del amor para pedirle perdón a la chica por haberla dejado, pero más le valía no haber vuelto.

Desireé le ha confesado que, en este tiempo que no han estado juntos, ha sentido algo por otra persona. Una mujer. ‘Creo que soy bisexual’, han sido las palabras exactas de la joven. Aingeru no se ha tomado esta noticia nada bien ya que podría haberlo dicho antes y se habrían ahorrado el mal trago. No obstante, Desireé le dijo que no quería perderlo ya que le gustaba mucho, pero que estaba muy confusa.

Aingeru decidió marcharse de la cita para pensar en qué hacer y, finalmente, decidió dejarlo con Desireé. Además, le ha recomendado que se tome un tiempo para aclarar su propia sexualidad ya que eso es lo primordial.

Sin duda ha sido una noche muy movidita en ‘Second Dates‘, ¿Volverán a repetirlo?